許淑華就任南投縣長首次下鄉會勘 同意2000萬道路改善

許淑華上任南投縣長後首次會勘，前往水里鄉、信義鄉多處會勘排水護岸、道路、農路及自來水管改善工程，看到道路年久失修、護岸老舊傾斜，當場同意編列1929萬元進行改善，維護偏鄉道路安全及農產運輸品質。

南投縣長許淑華今天前往信義鄉人和村、東埔村、望美村、豐丘村、愛國村、明德村、水里鄉永豐村等8處會勘，當中多為農路及道路改善工程，愛國村過去由縣府施作蓄水池提供居民用水，此次將進一步施作自來水工程，改善用水品質；此外工程經費最多的永豐村拔馬坑排水幹線護岸改善工程，自永豐橋往下游方向至萬善橋，既有砌石護岸老舊損壞，豪雨期間水流又急又大，經居民及鄰岸地主陳情，許縣長同意花費960萬元，重新施作萬善橋兩側護岸。

許淑華說，這次是她上任縣長後第一次會勘，無論一般道路、農業道路的改善或是自來水需求都非常重要，透過偏鄉道路的改善，讓民眾出入及農特產品運輸都更加安全，將督促縣府承辦單位盡快動工，給民眾更好的交通品質，尤其是拔馬坑排水幹線年久失修，護岸老舊傾斜，未來護岸完工後，居民的出入更安全。

南投縣議員陳淑惠及全文才表示，感謝縣長對水里鄉民需求的重視，同時注重信義鄉許多道路需要修繕，難得的是縣長許淑華上任後第一次會勘，就深入水里及原鄉，並同意進行改善，相信可帶給地方居民更多的便利性。