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鳥嘴潭人工湖年底供水中部 烏溪垃圾山清運迫在眉睫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮垃圾堆置場就在烏溪旁，年底鳥嘴潭人工湖供水，垃圾清運迫在眉睫。圖／南投縣政府提供
草屯鎮垃圾堆置場就在烏溪旁，年底鳥嘴潭人工湖供水，垃圾清運迫在眉睫。圖／南投縣政府提供

立委蔡培慧邀集環保署討論南投縣22萬噸垃圾堆積問題，環保署除調度其他縣市，增加5至6萬噸垃圾清運量。南投縣環保局表示，上半年會優先清運垃圾，已和第七個縣市洽談合作，希望立委蔡培慧協助爭取高雄市幫忙，尤其鳥嘴潭年底供水，烏溪旁垃圾山清運迫在眉睫。

蔡培慧説，南投堆置22萬噸垃圾氣味難聞外，甚至引發火災。她立刻邀集環保署召開會議討論。環保署會將累積垃圾以5至6萬噸額度，外運至其他縣市，並雙管齊下，依據法定程序徵詢廠商將垃圾作機械分選、燃料化，將無法回收的垃圾以高溫製成燃料棒，轉化作為供電用途。

南投縣長許淑華去年12月上任後，也以解決垃圾堆積問題為目標，之前已爭取6個縣市同意，以互惠方式協助處理南投縣垃圾，希望達到8萬公噸處理目標。

環保局長李易書，現在又爭取到第7個縣市協助，但根據各縣市焚化爐容量，以高雄市較有餘裕，希望蔡培慧立委幫忙爭取高雄市協助。草屯鎮垃圾堆積量超過8萬公噸，又鄰近鳥嘴潭人工湖，縣府將優先清運，以配合人工湖年底開始供水。

下半年縣府也會和各鄉鎮公所，討論設置垃圾處理設施地點，垃圾處理已從過去焚化處理，進步為可再利用資源，新竹縣、桃園市都正興建生質能源廠，透過精密篩檢回收可再利用資源，剩餘垃圾則製成燃料棒，大幅減少垃圾量。

生質能源廠符合環保趨勢，縣府將與南投、竹山、草屯、埔里等鄉鎮市討論設置辦法，屆時也希望環保署能協助說明，中央地方合作， 一同解決南投縣垃圾處理問題。

環保署 蔡培慧 南投 許淑華

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