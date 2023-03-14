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台中幹線公車放學搭不上？交通局：放學需求大 會檢討

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分（右起）、張廖乃綸、李文傑與黃健豪要求交通局督促公車業者，配合沿線學校作息，規劃尖峰時段班次，避免脫漏班。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分（右起）、張廖乃綸、李文傑與黃健豪要求交通局督促公車業者，配合沿線學校作息，規劃尖峰時段班次，避免脫漏班。記者陳秋雲／攝影

台中市議會臨時會專案報告，台中市議員張廖乃綸關切台中市公車班次規劃及脫班問題，要求台中市政府交通局要配合沿線學校放學時間，規劃尖峰時段班次，避免脫班、漏班，不能讓學生或長輩等不到車。交通局長葉昭甫表示，幹線公車的發車密度相對應該比較高，但學校放學時間學生搭乘需求確實比較大，交通局會再進一步檢討。

張廖乃綸說，盧秀燕市長上周宣布中台灣月票方案。台中市民在市境內搭乘捷運、公車、公共自行車，每月299元吃到飽。中彰投苗跨區移動的通勤族，搭乘台鐵、公路客運及捷運、公車、公共自行車市民每月699元吃到飽，大大減少上班族或學生族通勤負擔值得肯定，但除了給優惠，也要讓通勤族和學生方便搭到車。

張廖乃綸說，最近她接連接到高中及國中學生的反應，表示放學交通尖峰時間遲遲等不到公車，以中清路幹線公車500路為例，這是交通局推出的六大路廊幹線公車之一，強調班次密集、強化接駁運輸，但學生的反應是放學常常等不到車或擠不上車。

張廖乃綸指出，中清路幹線公車在中清路沿線行經衛道中學、曉明女中、台中二中等多所高中，學校下課時間大多是下午5點10分左右，但公車發車尖峰時間卻是下午4點到5點，不少學生放學為了趕回家或區補習，一下課只能賣力跑，幸運的話能擠上最後一班尖峰時段公車，如果趕不上或擠不上，只能再苦等20分鐘至半小時。

張廖乃綸強調，中清路本是交通要道，上下班時間塞車嚴重，讓學生通勤族搭公車更方半，減少家長接送的麻煩，才能紓緩交通，避免大批學生擠在馬路邊等公車的危險，建議交通局考量周邊放學時間，滾動檢討發車時間。此外，有人陳情公車疑似有脫班、漏班的狀況，交通局也應一併檢討。

公車 台中市 通勤族

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