合歡山鳶峰星空劇場獲美國謬思大獎 將委外招商

合歡山鳶峰星空劇場去年底落成啟用，將當地星空融入合歡群峰山景及清境人文特色，以沉浸式互動劇場呈現，近期榮獲「美國謬思設計大獎」概念設計互動類金獎。縣府表示，國際獲獎是肯定，劇場試營運狀況穩定，正規劃委外招商。

合歡山在於2019年8月獲國際暗天協會認證通過，成為國內首座、亞洲第3座暗空公園，其中海拔2750公尺的鳶峰，更是絕佳的觀星景點，府內團隊就用心規畫當地打造鳶峰觀星平台，鳶峰星空劇場也於去年12月7日落成。

縣府指出，鳶峰星空劇場建置直徑4米的圓頂球型屏幕，將當地星空融入合歡群峰山景及清境人文特色，透過沉浸式互動劇場，觀眾可在巨大的星象儀上和天幕上的影像互動，透過互動推進劇情，結局還會根據時間隨機變化，彷彿身歷其中。

此外，該劇場內還配置有3座杜普森式天文望遠鏡及2座自動追蹤無線控制折射式望遠鏡組，能在專業的解說導覽下，觀看月球表面、土星環等天文景象。多元豐富的互動教育體驗，更榮獲「2023美國謬思設計大獎」概念設計互動類金獎。

縣府表示，「美國謬思設計大獎」是全球創意設計領域內最具影響力的國際獎項，獲獎是對府內團隊的肯定；而該劇場每日限額180人進場，從今年元旦起試營運節至3月3日，已吸引2163人次，整體收入達11萬元，營運狀況穩定。