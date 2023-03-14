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退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

台中市5機關17日前進梨山 服務市民考、換照

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原監理站本周五(17日)將到梨山遊客中心協助居民機車考照、高齡駕駛人駕照換照等業務，並結合梨山衛生所、移民署台中市第二服務站等5大機關，聯合服務。圖／豐原監理站提供
豐原監理站本周五(17日)將到梨山遊客中心協助居民機車考照、高齡駕駛人駕照換照等業務，並結合梨山衛生所、移民署台中市第二服務站等5大機關，聯合服務。圖／豐原監理站提供

台中市和平區幅員廣闊，梨山居民要下山一趟需走中橫便道，來回路程3、4小時起跳。為便利梨山居民換證、考照，豐原監理站本周五(17日)將到梨山遊客中心協助居民機車考照、高齡駕駛人駕照換照等業務，並結合梨山衛生所、移民署台中市第二服務站等5大機關，聯合服務。

豐原監理站為服務梨山地區民眾，本周五(17日)上午8時至11時，在梨山遊客中心前(台中市和平區中正路91-2號)辦理機車考照、高齡駕駛人駕照換照、駕照補發、住居所地址申請、汽機車吊註銷號牌回收、汽燃費電子繳款單及約定扣款申請、微型電動二輪車領牌規定及交通安全宣導、機車排氣檢驗等。

站長黃建興指出，豐原監理站去年至梨山地區辦理微型政府及交通安全宣導，居民反應熱絡，今年更前進梨山國民中小學進行交通安全宣導，讓交通安全觀念從小紮根。

為把握難得上山機會，梨山衛生所、移民署台中市第二服務站、公路總局第二區養護工程處谷關工務段、台中市環保局等單位，同日一起在梨山服務當地民眾，減少居民往返長途開車的時間。

豐原監理站提醒，報考機車駕照民眾，應先到梨山衛生所體檢，於活動當天攜帶身分證正本、體檢表、1吋相片3張至活動現場報名，報名自上午8時開始，11時截止。

梨山 衛生所 台中市

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