台中大肚百年緬梔恐倒塌 曾威爭取改善、增遊憩桌椅

台中市議員曾威今天說，大肚區居民反映，瑞井路福德祠旁的百年緬梔傾斜，有倒塌風險，且盼增設桌椅供休憩，爭加遊客停留、遊憩時間，經他邀集相關單位會勘後，已請大肚區公所先為緬梔樹架設支架，並爭取市府完善周邊整體遊憩規劃，提供當地登山客更加安全舒適的休憩環境。

台中市觀旅局說明，經現場會勘後，目前瑞井路福德祠旁沿著百年緬梔樹設置有環型座椅，現場較無休憩座椅需求。至於增設休憩桌子，經會勘討論，近期疑似有人在福德祠內喝酒嬉鬧，加上該區人煙罕至，尚在研議中。

曾威說，百年緬梔是台中市受保護樹木，也是在地知名景點，且鄰近瑞井古井步道、環保公園步道、南寮步道，為民眾登山、散步重要的休憩空間，如果只是單純設置椅子，遊客休息時間就不會拉長，在景點停留。

曾威建議，觀旅局透過設置桌椅及景觀燈等方式，評估如何讓周邊整體規劃更加完善，讓民眾在爬完步道後，能就近到此處休憩，認識在地的文化特色，提升大肚觀光。

當地居民表示，日前有人在夜間喝酒嬉鬧是最近才發生的事，並非常態，樹下環型座椅還算夠，可設置少量桌子。