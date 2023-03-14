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直球對決！AIT訪多次 議員問選總統嗎？ 盧秀燕回6字

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林昊佑直接問市長盧秀燕選總統嗎？盧回應六個字。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑直接問市長盧秀燕選總統嗎？盧回應六個字。圖／林昊佑提供

台中市議會今進行臨時會專案報告，新科議員林昊佑提到，近期美國在台協會（AIT）處長孫曉雅來台中拜會市長盧秀燕，一年內AIT已來訪多次，外界關注是否與盧秀燕參選2024有關？盧秀燕僅回應「議會不談選舉」6字。

林昊佑問到AIT處長孫曉雅日前來到台中，特地訪盧市長到底談了什麼？盧秀燕回答，她跟孫處長會面有談到土耳其震災救援的經驗，也談到資安是美國跟台灣均重視的議題，雙方特別交換意見。盧秀燕說，當時特別邀孫曉雅到台中看世界棒球經典賽，也送上一件繡有姓名的中華隊WBC球衣表達歡迎。

林昊佑強調，AIT接二連三來台中拜會市長，是不是代表美國人看好盧秀燕要「更上一層樓」，林昊佑直球對決問「市長會不會參選2024大選？」盧秀燕僅簡短答覆「議會不談選舉」6字。

台中市議會議長張清照在林昊佑結束質詢，隨即提醒「質詢範圍不要超過今天的專案報告內容」，現場一片笑聲。

AIT拜會盧秀燕提到的資訊安全議題。台中市數位局長林谷隆表示「資安問題就是國安問題」，中央地方都很重視，先前經濟部國際合作處就曾與AIT舉辦「 美台資安防衛戰略論壇」，推動台美資安合作議題，數位局持續透過管理制度、人員訓練、資安防護健全市府資訊安全網。

盧秀燕 AIT 資安

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