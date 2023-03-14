新北善琴慈惠堂捐白米助弱勢37年 神力女超人也敬佩

新北市汐止區善琴慈惠堂長期捐贈白米，幫助弱勢家庭度過困境，行善遍及各縣市，今年捐贈南投縣百米3500斤，南投縣長許淑華神也敬佩，今天感謝慈惠堂及四方大眾的愛心，縣府會盡快將白米送到弱勢民眾手中，讓他們感受王母娘娘慈悲精神。

善琴慈惠堂在堂主陳雪嬌帶領下將白米給南投縣，由新北市議員周雅玲、南投縣議員宋懷琳、南投縣社會及勞動處長林志忠，南投縣家庭照顧者關懷協會及南投縣康復之友協會以及人安基金會南投平安站站長蔡柏毅代表受贈並致贈感謝狀。

善琴慈惠堂供奉瑤池金母，從民國75年成立以來，長年積極參與社會公益活動、深入各地關懷弱勢家庭。更向偏鄉及有需求的家庭提供協助，前兩年疫情嚴重，善琴慈惠堂連續捐贈白米給南投家扶中心，去年就捐贈1萬斤白米，受扶助家庭在疫情衝擊經濟下，感受雪中送炭。

陳雪嬌說，今年奉母娘指示持續捐贈白米給花蓮和南投，讓弱勢家庭能夠溫飽，度過經濟不景氣及困難，讓他們感受母娘救世精神與溫暖，也努力在困境中找到出路。