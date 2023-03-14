玉米田災損27公頃 盧秀燕：加碼補助資材每公頃2500元

民生用水拉警報，台中市硬質玉米災損面積27公頃，農委會公告辦理受損救助，每公頃2萬8000元。市長盧秀燕今在市政會議中表示，台中加碼補助復耕資材每公頃2500元，請農民踴躍申請。

農業局長指出，水情若持續吃緊，接著荔枝龍眼柑橘桃子及第一期春茶，都可能遭受衝擊，農民要做好準備。

台中市長盧秀燕上周列席行政院會，指出中部水情日漸嚴峻，由藍燈轉綠燈，提醒民眾節約用水，建議中央依此加強水源調度。

盧秀燕今主持市政會議，指去年9、10月乾旱，加上今年1月下旬寒流，造成台中市硬質玉米受損，已達天然災害救助標準，農委會已公告辦理現金救助及低利貸款地區，每公頃救助2萬8000元，台中加碼補助復耕資材每公頃2500元，請受災農民即日起至3月16日，可至農地所轄區公所申請。

水情緊張，農業局長張敬昌說，最近台中市水情可能會改燈號，第一期稻作一萬兩千公頃，正在整田插秧，縱然採取輪灌，3月底前應該可完成。約50天後，進入抽穗期，是用水量的第二高峰期，如梅雨到來，就能順利過關，如果旱象持續，恐怕就面臨衝擊，呼籲農民務必節水。