快訊

三上悠亞突襲宣布引退原因曝光 含淚長談不捨心境

金融股哀鴻遍野...美股四大指數走跌 台指期夜盤再跌百點

經典賽／南韓最後一戰「狂贏20分」 大陸4連敗被攻下50分

蔡培慧上任首邀環保署開會 解決南投縣20萬頓垃圾問題

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委蔡培慧今天正式就任，立即邀集環保署開會討論南投縣20萬頓的垃圾問題。圖／蔡培慧國會辦公室提供
民進黨立委蔡培慧今天正式就任，立即邀集環保署開會討論南投縣20萬頓的垃圾問題。圖／蔡培慧國會辦公室提供

民進黨立委蔡培慧今天正式就任，她在返回國會後立即邀集環保署開會，討論南投縣20萬頓的垃圾問題，會後責成中央部會雙管齊下進行，除了調度5至6萬噸的南投縣垃圾，未來也會按照法定程序提出機械分選、燃料化，並且獲得環保署在經費上的支持。

國民黨前立委許淑華去年12月25日就任南投縣長，南投縣第二選舉區在今年3月4日舉行立委補選，蔡培慧替民進黨攻下南投縣的區域立委席次，蔡培慧下午在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立法委員。

蔡培慧晚間發布新聞稿說明，有關南投縣的垃圾問題，堆置超過20萬噸的垃圾除了氣味難聞，還會造成空氣汙染，甚至引發火災，她在選前已經承諾選民，回到立法院的首要任務就是處理南投垃圾，自己說到就要做到，因此上任後的第1天就立刻邀集環保署召開會議討論。

蔡培慧說，她在今天已經責成環保署，這些堆置過久的垃圾，未來將以5至6萬噸的額度，陸續外運至其他縣市，而南投縣自行處理垃圾的能力也需要時間一步步地建構。

蔡培慧說明，南投縣的垃圾問題未來將會雙管齊下，除了依據法定程序徵詢廠商將垃圾作機械分選、燃料化，並且透過科技方式分類及挑選，把真正無法回收的垃圾以高溫製成燃料棒，轉化作為供電用途。

蔡培慧指出，南投的垃圾堆積超過22萬噸，主要分布在竹山鎮、南投市、名間鄉以及草屯鎮等4個地區，她在今天獲得環保署的允諾，未來只要提出申請計畫書，經費將在今年立刻核定，意即今年就可以開始處理。

蔡培慧也說，民眾的清潔費都是隨著水費繳交給縣政府，呼籲南投縣政府能夠為解決南投縣的垃圾問題盡一份力，後續將會持續關心與處理南投縣經年累月的垃圾情形，共同為南投縣的建設努力，更會定時向選民報告。

蔡培慧 環保署

延伸閱讀

蔡培慧宣誓就職第十屆立委 表態爭取明年南投區域提名

南投立委蔡培慧宣誓就職 蔡：任期八個月當四年用

蔡培慧重返國會展現即戰力 「8個月拚4年會說到做到」

南投立委敗選 林明溱昨低調謝票 今親曝下一步

相關新聞

房屋廣告鷹架倒這樣沒人管 彰化溪州公所要罰

昨天冷鋒面報到，彰化平原徹夜吹強風，溪州鄉多個建案廣告鷹架搖搖欲墜，溪州鄉公所打電話到帆布廣告上面的招待所是空號，逕自拆...

自由車環台賽到南投 縣府周邊明晚起全面禁止停車

2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演，活動當天正式交管，除濁水溪產...

台中咬人狗坑觀雲嶺涼亭將拆 山友哀號 市府：地主要收回

台中市太平區的咬人狗坑步道受到大眾歡迎，大家爬到高處的「觀雲嶺」都會稍做休息，甚至泡茶，有人因此自建了涼亭使用。最近山友...

台中市議員周永鴻會勘潭子國中通學 尋求改善守護學生安全

台中市潭子區潭子國中位處鬧區，學生通學要和汽機車搶道，學校南側圍牆老舊破損嚴重，學生和周邊居民經過都提心吊膽，台中市議員...

台中購物節追加3.5億綠批藐視議會 議長：這次抽回不審

台中市議會第4屆第1次臨時會，市府提112年度總預算第一次追加預算172億餘，台中市府振興經濟「消費金喜送」追加3.5億...

掃墓火警多 許淑華指「老問題」點名消防局改善

清明節將屆，墓地火警頻傳，從2月間至今已逾200件，消防人員疲於奔命，也衍生空汙、安全等問題，南投縣長許淑華今要求消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦