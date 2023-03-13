蔡培慧上任首邀環保署開會 解決南投縣20萬頓垃圾問題

民進黨立委蔡培慧今天正式就任，她在返回國會後立即邀集環保署開會，討論南投縣20萬頓的垃圾問題，會後責成中央部會雙管齊下進行，除了調度5至6萬噸的南投縣垃圾，未來也會按照法定程序提出機械分選、燃料化，並且獲得環保署在經費上的支持。

國民黨前立委許淑華去年12月25日就任南投縣長，南投縣第二選舉區在今年3月4日舉行立委補選，蔡培慧替民進黨攻下南投縣的區域立委席次，蔡培慧下午在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立法委員。

蔡培慧晚間發布新聞稿說明，有關南投縣的垃圾問題，堆置超過20萬噸的垃圾除了氣味難聞，還會造成空氣汙染，甚至引發火災，她在選前已經承諾選民，回到立法院的首要任務就是處理南投垃圾，自己說到就要做到，因此上任後的第1天就立刻邀集環保署召開會議討論。

蔡培慧說，她在今天已經責成環保署，這些堆置過久的垃圾，未來將以5至6萬噸的額度，陸續外運至其他縣市，而南投縣自行處理垃圾的能力也需要時間一步步地建構。

蔡培慧說明，南投縣的垃圾問題未來將會雙管齊下，除了依據法定程序徵詢廠商將垃圾作機械分選、燃料化，並且透過科技方式分類及挑選，把真正無法回收的垃圾以高溫製成燃料棒，轉化作為供電用途。

蔡培慧指出，南投的垃圾堆積超過22萬噸，主要分布在竹山鎮、南投市、名間鄉以及草屯鎮等4個地區，她在今天獲得環保署的允諾，未來只要提出申請計畫書，經費將在今年立刻核定，意即今年就可以開始處理。

蔡培慧也說，民眾的清潔費都是隨著水費繳交給縣政府，呼籲南投縣政府能夠為解決南投縣的垃圾問題盡一份力，後續將會持續關心與處理南投縣經年累月的垃圾情形，共同為南投縣的建設努力，更會定時向選民報告。