揮別疫情餐飲市場復甦 中市業者加碼布局展店

隨著COVID-19疫情趨緩，在疫情中咬牙苦撐的台中市飯店及餐飲市場逐漸復甦，除了多家大型旅館正在籌設興建中，知名品牌餐廳也加碼布局於近日開幕及準備營運中。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光旅遊與餐飲業在過去2年受創最深，隨著疫情逐漸解封，業者今天表示，看好疫情後商機，多家飯店及餐飲業紛紛加碼布局，進駐台中市展店。

根據台中市觀光旅遊局統計指出，去年度住宿台中的旅客約737萬人次，較前年成長141萬人次，成長率23.7%；業者看好台中發展前景，至少有6家大型旅館興建籌備中。

在疫情中苦撐的台中市飯店及餐飲業，在尾牙及農曆春節檔期創下好業績，新天地餐飲集團品牌行銷副總林國威告訴中央社記者，今年1月業績拉出長紅，單月營收創35個月以來新高，連續8個月較去年同期正成長。

台中市私立華盛頓中小學董事長羅文貴除了專注教育事業外，喜歡美食的他，平時常帶著太太一起尋訪各地美食，他所開設的金悅軒餐廳是台中市知名高檔餐廳，經常出入中部地區政商名流，由於口袋料理太多，他另在一級餐飲公益商圈打造一家私廚料理餐廳。

羅文貴指出，有些企業主喜歡隱密性的聚會，所以即將在3月下旬營運的私廚餐廳類似於私人招待所概念，可以提供頂級料理和私人宴客服務，現場還可請樂團演出，享用專屬的美食料理。

台中市知名的阿秋大肥鵝餐飲，近日進駐七期打造現撈的海鮮樓餐廳，董事長廖豊民致詞指出，每天提供近百種生猛海鮮及進口的海產品，同時營運的還有「阿秋海鮮市場」，供應冷凍海鮮產品、肉類、乾貨、蔬果等商品的零售與批發店。