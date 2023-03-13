台中購物節追加3.5億元預算 綠營批藐視議會

台中市政府追加「台中振興經濟－消費金喜送」3.5億預算，綠營議員質疑市府違法是替台中購物節追加預算且增加8倍之多，經數度協商，該筆預算由市府抽回，另行送案審查。

台中市議會今天召開臨時會，討論市府第一次追加預算。因上一屆議會已決議，有關台中購物節不得再以追加預算方式，編列相關活動經費，市府經發局在此次追加預算中，提出「台中振興經濟－消費金歡喜送計畫」，追加了新台幣3.5億元。

主計處長林淑勤指出，「消費金喜送」預算3.5億元，是搭配中央還稅於民的6000元政策，希望振興地方經濟。經發局長張峯源表示，尊重議會審議，113年納入本預算辦理，但因今年來不及編列預算，所以採用追加的方式。

民進黨籍市議員陳淑華、施志昌痛批，市府換了名目「換湯不換藥」，追加了購物節預算3.5億元，是本預算的8倍之多，市府違法追加，要求退回。

民進黨籍市議員江肇國指出，中央4月發放6000元現金，市府購物節10月舉辦，如何搭配？市府此舉公然挑釁議會，未來如何確保府會關係、信任。

國民黨台中市議員劉士州說，台中購物節對台中經濟發展很有幫助，藥好的話為何要換。

時代力量台中市議員吳佩芸則認為，中央所發的消費券、現金都有法源依據，而「消費金喜送」計畫根本沒有法源依據，巧立名目的說法，市民大吃虧，要求退回。

綠營議員認為市府違法追加、藐視議會，要求退回該案的追加預算，經過數度協商，議長張清照最後決議，「消費金喜送」計畫3.5億元抽回，另行送案審查。