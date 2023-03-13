房屋廣告鷹架倒這樣沒人管 彰化溪州公所要罰

昨天冷鋒面報到，彰化平原徹夜吹強風，溪州鄉多個建案廣告鷹架搖搖欲墜，溪州鄉公所打電話到帆布廣告上面的招待所是空號，逕自拆除以免影響用路人安全，並將與鄉民代表會研商擬訂自治法規和罰則，依法開罰建設公司及承銷人。

溪州鄉長江淑芬今天指出，類似的廣告鷹架在鄉間很多，建設公司賣完房屋拆下帆布廣告或廣告看板，搭廣告鷹架的人撒手不管，導致空鷹架被強風吹襲受損傾斜，有的格格作響，隨時可能危及用路人安全，鄉公所接獲民眾反映後按照殘留廣告上面的電話，打電話通知業主拆除，電話卻是空號。