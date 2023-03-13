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房屋廣告鷹架倒這樣沒人管 彰化溪州公所要罰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所清潔隊拆除的廣告架。圖轉載自溪州鄉長江淑芬個人粉專
彰化縣溪州鄉公所清潔隊拆除的廣告架。圖轉載自溪州鄉長江淑芬個人粉專

昨天冷鋒面報到，彰化平原徹夜吹強風，溪州鄉多個建案廣告鷹架搖搖欲墜，溪州鄉公所打電話到帆布廣告上面的招待所是空號，逕自拆除以免影響用路人安全，並將與鄉民代表會研商擬訂自治法規和罰則，依法開罰建設公司及承銷人。

溪州鄉長江淑芬今天指出，類似的廣告鷹架在鄉間很多，建設公司賣完房屋拆下帆布廣告或廣告看板，搭廣告鷹架的人撒手不管，導致空鷹架被強風吹襲受損傾斜，有的格格作響，隨時可能危及用路人安全，鄉公所接獲民眾反映後按照殘留廣告上面的電話，打電話通知業主拆除，電話卻是空號。

江淑芬表示，建案商和承銷商沒事先向鄉公所登記，就綁住路邊電燈桿、電線桿架設廣告鷹架，房屋完售後沒盡責拆除，鄉公所清潔隊依違反廣告廢棄物清理法拆除，並將與鄉民代表會協商研訂定自治法規和罰則，未來架設廣告物應先登記，停止銷售後應拆除，否則依法開罰建設公司和承銷人。

彰化縣溪州鄉的廣告架在東北季風中搖搖欲墜。圖轉載自溪州鄉長江淑芬個人粉專
彰化縣溪州鄉的廣告架在東北季風中搖搖欲墜。圖轉載自溪州鄉長江淑芬個人粉專

廣告 廢棄物

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