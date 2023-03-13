替球迷顧喉嚨也顧農民 何欣純今送500盒枇杷
世界棒球經典賽中華隊擊敗強敵荷蘭隊，立法委員何欣純賽發出祭品文，表示只要贏荷蘭就送300盒新鮮枇杷，賽後並加碼，只要再擊敗古巴送枇杷500盒，最後雖不敵古巴，但何欣純宣布同樣送出500盒枇杷，上午在太平、大里服務處發放，吸引民眾大排長龍領取。
何欣純說，感謝球場上所有的中華隊英雄和球迷，更感恩農民的辛勞，因為去年冬天低溫造成寒害、再加上少雨，枇杷開花結果的數量減少，目前正值採收期，因此她特別委請農民幫忙，將枇杷鮮果新鮮現摘、裝盒，今天一早就趁枇杷新鮮發送，讓球迷朋友們能一嘗台中在地枇杷好滋味。
何欣純服務處人員假日停休，農民也趕工摘枇杷裝盒，上午11時在太平、大里的服務處發放，但一早不到10時許就有民眾排隊，還貼心準備椅子給老人家坐，大家都說能看球賽吃枇杷很開心。
何欣純說，中華隊所有的球員打得非常精彩，奮戰不懈的精神讓大家印象深刻，球迷們幫選手們加油、吶喊，剛好枇杷可以顧喉嚨，很高興將農民新鮮現採的枇杷和大家分享。
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