自由車環台賽到南投 縣府周邊明晚起全面禁止停車

2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演，活動當天正式交管，除濁水溪產業運輸大道，全面禁行砂石車；縣府周邊停車場及汽、機車停車格更從明天（14日）傍晚6時起禁止停車。

縣府指出，自由車環台公路賽，是台灣唯一的國際公路賽，南投縣列為路線第4站，為了讓比賽順利進行，事前審慎研議相關籌備工作，除沿途設立標誌，縣府及警察局交通隊今天（13日）更舉行交通管制預演，為迎接後天的賽事做準備。

該賽事將於15日上午9時30分從縣府出發，繞行大南投1圈，行經南投市、名間、集集、水里、魚池、埔里、國姓、草屯等8大城鎮，終點為日月潭向山遊客中心，全長169.43公里，沿途飽覽集集綠色隧道、水里蛇窯、埔里酒廠等景點。

副縣長王瑞德說，該場公路賽有31個國家組隊參賽，而南投段賽道沿途風景優美，競賽長度長又有挑戰性，是本屆環台賽單站距離最長的一站，選手若能順暢完賽，對賽道安排及沿線風景有良好體驗，有助於提升南投在國際的觀光能見度。

縣府為此呼籲，賽事活動期間，縣民務必配合提前改道行駛，避開競賽管制區域，以免增加管制區域周邊車流延滯，或耽誤行車時間，並遵守員警指揮疏導；警方也公告，公路賽道沿線交管措施，部分無分隔道路段將採雙向全車道淨空管制。

警方表示，賽事當天除了台3線、台14乙線、台16線、台21線及投54、131、139縣道、草屯中正路及中興路、埔里和平東路等部分路段限時管制，公路更全面禁行砂石車，縣府周邊停車場及路邊汽、機車停車格明天傍晚起全面禁止停車。