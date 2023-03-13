快訊

彰化民宅爆割頸命案 6旬翁倒臥血泊、凶嫌傳自首

屏東縣長選舉訴訟 合議庭裁決「12投開票所票匭」重新驗票

今年稅收還會超徵2千億、再發現金？ 主計長霸氣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由車環台賽到南投 縣府周邊明晚起全面禁止停車

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「國際自由車環台公路大賽－南投站」15日登場，行經8鄉鎮市，沿途賽道將實施交通管制。圖／南投縣警局提供
「國際自由車環台公路大賽－南投站」15日登場，行經8鄉鎮市，沿途賽道將實施交通管制。圖／南投縣警局提供

2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演，活動當天正式交管，除濁水溪產業運輸大道，全面禁行砂石車；縣府周邊停車場及汽、機車停車格更從明天（14日）傍晚6時起禁止停車。

縣府指出，自由車環台公路賽，是台灣唯一的國際公路賽，南投縣列為路線第4站，為了讓比賽順利進行，事前審慎研議相關籌備工作，除沿途設立標誌，縣府及警察局交通隊今天（13日）更舉行交通管制預演，為迎接後天的賽事做準備。

該賽事將於15日上午9時30分從縣府出發，繞行大南投1圈，行經南投市、名間、集集、水里、魚池、埔里、國姓、草屯等8大城鎮，終點為日月潭向山遊客中心，全長169.43公里，沿途飽覽集集綠色隧道、水里蛇窯、埔里酒廠等景點。

副縣長王瑞德說，該場公路賽有31個國家組隊參賽，而南投段賽道沿途風景優美，競賽長度長又有挑戰性，是本屆環台賽單站距離最長的一站，選手若能順暢完賽，對賽道安排及沿線風景有良好體驗，有助於提升南投在國際的觀光能見度。

縣府為此呼籲，賽事活動期間，縣民務必配合提前改道行駛，避開競賽管制區域，以免增加管制區域周邊車流延滯，或耽誤行車時間，並遵守員警指揮疏導；警方也公告，公路賽道沿線交管措施，部分無分隔道路段將採雙向全車道淨空管制。

警方表示，賽事當天除了台3線、台14乙線、台16線、台21線及投54、131、139縣道、草屯中正路及中興路、埔里和平東路等部分路段限時管制，公路更全面禁行砂石車，縣府周邊停車場及路邊汽、機車停車格明天傍晚起全面禁止停車。

縣府表示，縣府為自由車環台賽的起點會場，因此周邊將採完全淨空管制，縣府合大樓前停車場、三和一路（中興路至大同南街）、縣府出口至復興路延伸200公尺的路旁汽機車停車格，自明天晚上6時到隔日上午10時全面禁止停車。

2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演。圖／南投縣政府提供
2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演。圖／南投縣政府提供
2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演。圖／南投縣政府提供
2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演。圖／南投縣政府提供

南投 埔里 停車場

延伸閱讀

蔡培慧宣誓就職第十屆立委 表態爭取明年南投區域提名

南投立委蔡培慧宣誓就職 蔡：任期八個月當四年用

女童稱被男子猥褻 父母憤動私刑致死各判10月、5月

別踩雷！BLACKPINK演唱會+自由車環台賽 世運大道封4天

相關新聞

台中購物節追加3.5億綠批藐視議會 議長：這次抽回不審

台中市議會第4屆第1次臨時會，市府提112年度總預算第一次追加預算172億餘，台中市府振興經濟「消費金喜送」追加3.5億...

中友百貨彰化店「狼來了」？ 動工4個月沒建照仍未施工

預定投資43億元的中友百貨彰化店，去年11月10日選前熱鬧動工後，迄今逾4個月仍未有施工跡象，原來是還未領到建築執照，反...

房屋廣告鷹架倒這樣沒人管 彰化溪州公所要罰

昨天冷鋒面報到，彰化平原徹夜吹強風，溪州鄉多個建案廣告鷹架搖搖欲墜，溪州鄉公所打電話到帆布廣告上面的招待所是空號，逕自拆...

自由車環台賽到南投 縣府周邊明晚起全面禁止停車

2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，為確保賽事順利，縣府今進行交通管制預演，活動當天正式交管，除濁水溪產...

台中咬人狗坑觀雲嶺涼亭將拆 山友哀號 市府：地主要收回

台中市太平區的咬人狗坑步道受到大眾歡迎，大家爬到高處的「觀雲嶺」都會稍做休息，甚至泡茶，有人因此自建了涼亭使用。最近山友...

台中市議員周永鴻會勘潭子國中通學 尋求改善守護學生安全

台中市潭子區潭子國中位處鬧區，學生通學要和汽機車搶道，學校南側圍牆老舊破損嚴重，學生和周邊居民經過都提心吊膽，台中市議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦