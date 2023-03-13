台中咬人狗坑觀雲嶺涼亭將拆 山友哀號 市府：地主要收回

台中市太平區的咬人狗坑步道受到大眾歡迎，大家爬到高處的「觀雲嶺」都會稍做休息，甚至泡茶，有人因此自建了涼亭使用。最近山友們接到市府都市發展局公文，表示該處是違建20日將要拆除。山友們為此發出哀號也進行連署，表示他們只圖有個歇腳處，希望市府體諒山友勿拆。

太平區長許貴芳說，市府了解山友心聲，也聽到了山友們的反映，但因為該處土地屬於私人土地，最近地主發現地上被搭了建物，才向市府檢舉，要求收回，市府才必須依法行事。

另也有官員私下說，該處地處偏僻，加上山友確有有需求，一般市府不會主動查報，但實在是因地主提出請求，才會這樣做，山友們或可直接跟地主協調，也許有轉圜機會。

山友們說，咬人狗坑步道山友眾多，但到了高處沒有遮風避雨之處，山友們自搭的場所沒危險性，也未在當地居住，純粹只是個歇腳之處，經常休息一會兒就下山，如能不拆，應是政府的德政。