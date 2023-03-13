台中市議員周永鴻會勘潭子國中通學 尋求改善守護學生安全
台中市潭子區潭子國中位處鬧區，學生通學要和汽機車搶道，學校南側圍牆老舊破損嚴重，學生和周邊居民經過都提心吊膽，台中市議員周永鴻今邀集市府建設局和教育局視察通行環境，協助學校向市府爭取包含遷移校門位置、設置駐車彎道和人行通道、重建南側圍牆等措施，預估計畫經費1866.6萬元。
周永鴻表示，潭子國中鄰近潭子火車站和潭水亭市場，周邊車流量大，主要出入口位處潭興路二段 419 巷，巷道步行路徑又狹窄，上放學學生通行和家長接送險象環生。
周永鴻說，學校評估將校門從現在位置變更至西南角復興路二段處，同時設置駐車彎道及人行通道能讓學生步行路徑更安全，家長接送駐車也能避免和周邊車流搶道，也將復興路二段的圍牆改建成綠籬牆，打造綠色廊道照明，改善休憩空間。
周永鴻指出，南側復興路二段57巷磚造圍牆建造逾40年，有多處老舊破損，學生家長和附近民眾常反映磚牆有倒塌的風險，應該儘速拆除並調整高度後重建，同步設置自行車停車棚和YouBike站點。
周永鴻表示，這次潭子國中提出的人行環境改善計畫預計通盤改善學生上下課的交通安全，並打造更融入周邊社區的校園空間，總經費預計1866.6萬。他希望建設局能盡快核定計畫，他也會積極向營建署爭取預算挹注。
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