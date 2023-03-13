台中市議員周永鴻會勘潭子國中通學 尋求改善守護學生安全

台中市潭子區潭子國中位處鬧區，學生通學要和汽機車搶道，學校南側圍牆老舊破損嚴重，學生和周邊居民經過都提心吊膽，台中市議員周永鴻今邀集市府建設局和教育局視察通行環境，協助學校向市府爭取包含遷移校門位置、設置駐車彎道和人行通道、重建南側圍牆等措施，預估計畫經費1866.6萬元。

周永鴻表示，潭子國中鄰近潭子火車站和潭水亭市場，周邊車流量大，主要出入口位處潭興路二段 419 巷，巷道步行路徑又狹窄，上放學學生通行和家長接送險象環生。

周永鴻說，學校評估將校門從現在位置變更至西南角復興路二段處，同時設置駐車彎道及人行通道能讓學生步行路徑更安全，家長接送駐車也能避免和周邊車流搶道，也將復興路二段的圍牆改建成綠籬牆，打造綠色廊道照明，改善休憩空間。

周永鴻指出，南側復興路二段57巷磚造圍牆建造逾40年，有多處老舊破損，學生家長和附近民眾常反映磚牆有倒塌的風險，應該儘速拆除並調整高度後重建，同步設置自行車停車棚和YouBike站點。