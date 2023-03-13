快訊

才開心宣布懷孕12周 Selina爆長4顆肌瘤：和寶寶差不多大

日本諾貝爾文學獎巨匠大江健三郎過世 享壽88歲

經典賽／澳洲扳倒捷克首闖8強 南韓確定連續3屆一輪遊

武陵農場、大雪山櫻花綻放 3月雪迎白色情人節

中央社／ 台中13日電

武陵農場墨染櫻、太平山櫻等白色系櫻花陸續盛開，大雪山森林遊樂區霧社櫻也盛開，浪漫、雪白的3月雪，迎接3月14日白色情人節

時序進入春季，白色情人節將至，台中市各處白色櫻花陸續綻放，武陵農場副場長胡發韜今天接受媒體聯訪表示，農場內墨染櫻、霧社櫻、中國櫻桃花、太平山櫻等白色櫻花系列陸續盛開，充滿濃濃戀愛氣氛。

他說，墨染櫻是由日系櫻花品種大島櫻系列所育種出的品種，花徑3至5公分，屬於中大型櫻花，初開花時為白色略為帶著一絲淡粉紅色，花瓣顏色會隨時間形成像是國畫中潑墨山水的渲染手法轉為較深的粉紅色，宛如潑墨山水般暈染顏色，是櫻花界著名的變色櫻。

胡發韜指出，墨染櫻花期為2月底至3月下旬，武陵農場的墨染櫻主要分布在兆豐茶園區及露營區花海區附近，滿樹繁花盛開充滿羅曼蒂克浪漫情調，適合白色情人節談心，雙方情誼增溫的絕佳推薦秘密地點。

大雪山國家森林遊樂區內吹起櫻花雪，從滿樹紅粉的山櫻花轉入雪白紛飛的霧社櫻，35公里處收費站以及遊客中心前的霧社櫻也陸續綻放。

東勢林管處表示，沿大雪山林道41至43公里間慢行，沿路可看到一株株霧社櫻的雪白身影，最經典的便是遊客中心前的霧社櫻，目前花苞已結滿，待盛開時將可見到滿樹皎白的花朵。

除賞櫻外，另有手搖茶品牌先喝道也推出富士香蘋茶飲系列，以富士蘋果汁搭配上招牌英式蜜桃茶，酸甜口感讓白色情人節充滿甜蜜戀愛滋味。

櫻花 武陵農場 情人節

延伸閱讀

武陵農場白色櫻花綻放 大雪山雪白霧社櫻盛開迎白色情人節

夏慕尼慶祝白色情人節 手機尾碼0、2、5、8送龍蝦

今日起！星巴克「全品項第二杯半價」，連續2日歡慶白色情人節

櫻花拚智造 霧峰新廠動土

相關新聞

台中購物節追加3.5億綠批藐視議會 議長：這次抽回不審

台中市議會第4屆第1次臨時會，市府提112年度總預算第一次追加預算172億餘，台中市府振興經濟「消費金喜送」追加3.5億...

中友百貨彰化店「狼來了」？ 動工4個月沒建照仍未施工

預定投資43億元的中友百貨彰化店，去年11月10日選前熱鬧動工後，迄今逾4個月仍未有施工跡象，原來是還未領到建築執照，反...

周永鴻會勘潭子國中通學 尋求改善守護學生安全

台中市潭子區潭子國中位處鬧區，學生通學要和汽機車搶道，學校南側圍牆老舊破損嚴重，學生和周邊居民經過都提心吊膽，台中市議員...

掃墓火警多 許淑華指「老問題」點名消防局改善

清明節將屆，墓地火警頻傳，從2月間至今已逾200件，消防人員疲於奔命，也衍生空汙、安全等問題，南投縣長許淑華今要求消防局...

武陵農場白色櫻花綻放 大雪山雪白霧社櫻盛開迎白色情人節

3月14日是「白色情人節」，武陵農場近日白色櫻花系列如墨染櫻、霧社櫻、中國櫻桃花、太平山櫻陸續盛開中；大雪山國家森林遊樂...

葫蘆墩文化中心18日講座 邀全方位藝人唐從聖「表演打天下」

橫跨主持、影視、詞曲創作、舞台劇、模仿秀及編導的全方位藝人「從從」唐從聖，本周六3月18日將受邀至台中市葫蘆墩文化中心主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦