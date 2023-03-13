武陵農場、大雪山櫻花綻放 3月雪迎白色情人節

武陵農場墨染櫻、太平山櫻等白色系櫻花陸續盛開，大雪山森林遊樂區霧社櫻也盛開，浪漫、雪白的3月雪，迎接3月14日白色情人節。

時序進入春季，白色情人節將至，台中市各處白色櫻花陸續綻放，武陵農場副場長胡發韜今天接受媒體聯訪表示，農場內墨染櫻、霧社櫻、中國櫻桃花、太平山櫻等白色櫻花系列陸續盛開，充滿濃濃戀愛氣氛。

他說，墨染櫻是由日系櫻花品種大島櫻系列所育種出的品種，花徑3至5公分，屬於中大型櫻花，初開花時為白色略為帶著一絲淡粉紅色，花瓣顏色會隨時間形成像是國畫中潑墨山水的渲染手法轉為較深的粉紅色，宛如潑墨山水般暈染顏色，是櫻花界著名的變色櫻。

胡發韜指出，墨染櫻花期為2月底至3月下旬，武陵農場的墨染櫻主要分布在兆豐茶園區及露營區花海區附近，滿樹繁花盛開充滿羅曼蒂克浪漫情調，適合白色情人節談心，雙方情誼增溫的絕佳推薦秘密地點。

大雪山國家森林遊樂區內吹起櫻花雪，從滿樹紅粉的山櫻花轉入雪白紛飛的霧社櫻，35公里處收費站以及遊客中心前的霧社櫻也陸續綻放。

東勢林管處表示，沿大雪山林道41至43公里間慢行，沿路可看到一株株霧社櫻的雪白身影，最經典的便是遊客中心前的霧社櫻，目前花苞已結滿，待盛開時將可見到滿樹皎白的花朵。

除賞櫻外，另有手搖茶品牌先喝道也推出富士香蘋茶飲系列，以富士蘋果汁搭配上招牌英式蜜桃茶，酸甜口感讓白色情人節充滿甜蜜戀愛滋味。