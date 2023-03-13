中友百貨彰化店「狼來了」？ 動工4個月沒建照仍未施工

預定投資43億元的中友百貨彰化店，去年11月10日選前熱鬧動工後，迄今逾4個月仍未有施工跡象，原來是還未領到建築執照，反觀投資200億與彰化緊鄰的台中「高鐵娛樂購物城」已經動工，預定2026年營運，不少市民擔心中友彰化店是否重蹈國賓影城突然抽腿覆轍，縣府及市公所則強調，中友彰化店投資計畫沒有改變。

彰化市長林世賢強調，到目前為止，還沒感覺到業者投資的態度有所改變，市公所依權責部分均依程序完成，目前建照還沒有核下來，就要問縣府為什麼會這麼慢。不過，林世賢承認，原合約的特許年限50年，因業者要求延長15年，達65年，這也是合約容許範圍。

彰化縣政府建設處長劉玉平說，中友百貨彰化店建照核發，依程序現已通過交通影響評估，預定三月中，提交都市設計審查，如果順利的話，約一到兩個月內，即可核發建築執照，正式動工。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，引進益彰股份有限公司投資經營中友百貨彰化店，將興建地下2層、地上14層商業大樓，預定2025年完工，是彰化第一家百貨公司，地方都十分期待。

不過，中友百貨彰化店去年11月10日選前，由縣長王惠美、市長林世賢與業者一起熱鬧主持動工儀式後，至今超過4個月，還未取得建照，一直沒有施工跡象。反觀，與彰化相隔不遠，占地48000坪、預定投資200億元的台中「高鐵娛樂購物城」，則已在去年底動工，將成為全台灣最大的百貨商城，最快2026年就能完工營運。

由於彰化光復郵局與國賓影城2019年也是風風光光簽約，規劃引進全市第一家複合式影城，原預定今年3月完工，沒想到在施工當中，就突然宣布取消展店，引起地方震撼，市民也擔心中友百貨彰化店也步入後塵。