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武陵農場白色櫻花綻放 大雪山雪白霧社櫻盛開迎白色情人節

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區櫻花祭從，現已轉入雪白紛飛的霧社櫻。圖／東勢林管處提供
大雪山國家森林遊樂區櫻花祭從，現已轉入雪白紛飛的霧社櫻。圖／東勢林管處提供

3月14日是「白色情人節」，武陵農場近日白色櫻花系列如墨染櫻、霧社櫻、中國櫻桃花、太平山櫻陸續盛開中；大雪山國家森林遊樂區櫻花祭也從粉紅色山櫻花，轉入雪白紛飛的霧社櫻，收費站旁的霧社櫻現已盛開。

武陵農場副場長胡發韜表示，墨染櫻是由日系櫻花品種大島櫻系列所育種出的品種，武陵農場海拔氣候條件下，墨染櫻花期2月底到3月下旬，預估3月中旬正值盛花期巔峰，武陵農場的墨染櫻分布在兆豐茶園區及露營區花海區附近，兆豐茶園觀月亭周邊墨染樹型最壯碩巨大優美。

屬白色系櫻花的台灣原生種白色霧社櫻與中國櫻桃花也陸續綻放，武陵農場的霧社櫻分布在第一停車場、霧社櫻花台、桃子園附近。中國櫻桃花分布在露營區管理中心、武陵醫療站、桃園櫻花台附近，都是賞櫻景點。

大雪山國家森林遊樂區櫻花祭從粉紅山櫻花，已轉入雪白紛飛的霧社櫻，收費站霧社櫻已盛開，遊客中心前的霧社櫻也陸續綻放。

「霧社櫻」是台灣特有種，在台灣原生的櫻花，只有此品種開白色花朵，小鈴鐺花般的小花，現在到大雪山收費站，會看到霧社櫻雪白盛放著迎接；在大雪山林道41公里到43公里間，沿路可看到一株株霧社櫻，遊客中心前的霧社櫻，目前花苞已結滿，等盛開時滿樹皎白花朵，將是打卡拍照景點。

林務局東勢林區管理處表示，大雪山林道41公里至43公里的森林浴步道，又稱小神木步道，已於今年初整修完，全段可通行，步道單趟長約1.5公里，路程約1小時，適合輕鬆走的路程。

武陵農場近日白色櫻花系列，如墨染櫻、霧社櫻、中國櫻桃花、太平山櫻陸續盛開中。圖／武陵農場提供
武陵農場近日白色櫻花系列，如墨染櫻、霧社櫻、中國櫻桃花、太平山櫻陸續盛開中。圖／武陵農場提供

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