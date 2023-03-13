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葫蘆墩文化中心18日講座 邀全方位藝人唐從聖「表演打天下」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
唐從聖面對人生逆境積極樂觀的正向能量，源自對表演的自信與體悟。圖／葫蘆墩文化中心提供
唐從聖面對人生逆境積極樂觀的正向能量，源自對表演的自信與體悟。圖／葫蘆墩文化中心提供

橫跨主持、影視、詞曲創作、舞台劇、模仿秀及編導的全方位藝人「從從」唐從聖，本周六3月18日將受邀至台中市葫蘆墩文化中心主講「表演打天下」，他以自身豐富經驗帶領民眾透過「表演」的能量，翻轉人生逆境，這場講座免費自由入場。

葫蘆墩文化中心表示，唐從聖於國立藝術學院畢業取得戲劇學士學位，跨足綜藝、主持、戲劇界，他擅長喜劇演出，模仿形象深植人心，曾入圍金鐘獎，主演楊德昌導演電影「麻將」，參演綠光劇團、表演工作坊、果陀劇場、紙風車劇團等眾多著名舞台劇作品，更曾獲台灣演藝圈「尾牙王」主持殊榮，也積極參與各種公益慈善活動，對工作、生活充滿熱情與正向的能量。

唐從聖演藝事業屢獲肯定，照顧失智症父母多年，在兼顧事業與家庭的路上難免身心俱疲，他認為人生的道路上誰沒有困難挫折，他面對人生逆境積極樂觀的正向能量，源自對表演的自信與體悟。他認為「表演」的能量來自日常生活中，當我們知道如何使用進而啟動快樂的念頭，以歡笑從容面對，很多事情就能迎刃而解。

3月18日周六講座「表演打天下」，唐從聖將告訴大家如何「轉念」，在日常不斷重複的工作中用不同的信念去實踐，就能創造出非凡的價值，講座更多活動訊息可至文化中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)或粉絲專頁(https://www.facebook.com/huludun.taichung)查詢。

失智症 紙風車

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