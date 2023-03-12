有機農園河津櫻美麗盛開 蜜蜂忙採櫻花蜜

有機農業專家、前明道大學校長陳世雄的農園最近河津櫻盛開，讓人驚豔，農場也養蜜蜂，所以今年的春蜜會有櫻花蜜，近年也熱衷烘咖啡豆的他說，坐在櫻花樹前喝著自己烘的藝伎咖啡，真是一大享受。

陳世雄一路在中興大學、明道大學、南華大華任教推廣有機農業，並在自己的City Bear 農場實踐有機農業的理想，農場也成為各縣市政府等機關、農民、校外教學觀摩園地。

農場最近河津櫻盛開更是美麗，陳世雄說，十幾年前，他陸續種了6、7個品種的櫻花樹，但在平地櫻花不好種，3株吉野櫻全軍覆沒，唯獨河津櫻長得最好，可能是種在大池塘邊，水份充足，平常也沒在施肥，今年的河津櫻更是盛開，農場目前養了近40箱的蜜蜂，蜜蜂又有櫻花蜜可採了。

陳世雄現在還在明道大學教公費班「有機農業」，也在南華大學兼任講座教授，教外籍生「養蜂學」和「永續農業科技」，他說，蜜蜂是生態環境指標性昆蟲，如果沒有蜜蜂授粉，人類三分之一的食物就不見了。