快訊

經典賽／A組MVP獎落墊底球隊 張育成猛到無法不選他

經典賽／義大利打爆荷蘭晉級 中華隊下一屆恐淪落資格賽

桃園中壢、平鎮饋線突跳脫大停電 4793戶停電搶修中

有機農園河津櫻美麗盛開 蜜蜂忙採櫻花蜜

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
有機農業專家陳世雄的農園最近河津櫻盛開，農場也養蜜蜂，所以今年的春蜜會有櫻花蜜。圖／陳世雄提供
有機農業專家陳世雄的農園最近河津櫻盛開，農場也養蜜蜂，所以今年的春蜜會有櫻花蜜。圖／陳世雄提供

有機農業專家、前明道大學校長陳世雄的農園最近河津櫻盛開，讓人驚豔，農場也養蜜蜂，所以今年的春蜜會有櫻花蜜，近年也熱衷烘咖啡豆的他說，坐在櫻花樹前喝著自己烘的藝伎咖啡，真是一大享受。

陳世雄一路在中興大學、明道大學、南華大華任教推廣有機農業，並在自己的City Bear 農場實踐有機農業的理想，農場也成為各縣市政府等機關、農民、校外教學觀摩園地。

農場最近河津櫻盛開更是美麗，陳世雄說，十幾年前，他陸續種了6、7個品種的櫻花樹，但在平地櫻花不好種，3株吉野櫻全軍覆沒，唯獨河津櫻長得最好，可能是種在大池塘邊，水份充足，平常也沒在施肥，今年的河津櫻更是盛開，農場目前養了近40箱的蜜蜂，蜜蜂又有櫻花蜜可採了。

陳世雄現在還在明道大學教公費班「有機農業」，也在南華大學兼任講座教授，教外籍生「養蜂學」和「永續農業科技」，他說，蜜蜂是生態環境指標性昆蟲，如果沒有蜜蜂授粉，人類三分之一的食物就不見了。

由於推廣有機農業，不用農藥、除草劑和化肥，陳世雄也在農場裡養鵝、養雞，他說，養鵝有除草效果，園中的白鵝都已12歲高齡，最近白鵝悠閒的漫步在河津櫻花樹下，也成為一幅田園美景。

有機農業專家、前明道大學校長陳世雄的農園最近河津櫻盛開，讓人驚豔。圖／陳世雄提供
有機農業專家、前明道大學校長陳世雄的農園最近河津櫻盛開，讓人驚豔。圖／陳世雄提供
有機農業專家陳世雄的農園最近河津櫻盛開，農場裡也養鵝除草，白鵝悠閒的漫步在河津櫻花樹下，成為一幅田園美景。圖／陳世雄提供
有機農業專家陳世雄的農園最近河津櫻盛開，農場裡也養鵝除草，白鵝悠閒的漫步在河津櫻花樹下，成為一幅田園美景。圖／陳世雄提供

櫻花 河津櫻 蜜蜂

延伸閱讀

宜蘭平地最佳賞櫻勝地 羅莊櫻花步道墨染櫻粉嫩大爆發

彰化八卦山蜂蟹大爆發 半數蜂箱被入侵寄生

阿里山櫻花季本周登場 遊樂區內最新花況賞花景點推薦

影／好美！福壽山千櫻園粉紅櫻花仍盛開 白色系櫻花接著綻放

相關新聞

台中港碼頭柴油洩漏汙染港面 安置攔油索急搶救

台中港西三號碼頭卸油臂今天疑遭船舶碰撞，柴油洩漏，油汙已汙染台中港海面，航港局中部航務中心及台中港務公司緊急請海事工程公...

台中議會顛覆傳統！藍營6議員議題合作 綠派系各自為政

台中市議會明將召開第4屆第一次臨時會，審議市長盧秀燕連任後市府第一次加追減預算。這次有17位新任議員，多人摩拳擦掌「初試...

有機農園河津櫻美麗盛開 蜜蜂忙採櫻花蜜

有機農業專家、前明道大學校長陳世雄的農園最近河津櫻盛開，讓人驚豔，農場也養蜜蜂，所以今年的春蜜會有櫻花蜜，近年也熱衷烘咖...

自由車環台賽到南投 13、15日限時交管淨空車道

2023年國際自由車環台公路大賽3月12日到16日舉行賽程，今年有來自全球31個國家組隊參賽，賽程在15日抵達南投縣，將...

東豐快速道路新進度 中市府：第3標新興段重新招標中

國道4號豐潭段通車後，更顯得東豐快速道路的迫切性，去年第3標土牛段優先復工，近日新興段重新招標，先前因公共工程困境，營造...

彰化大埔截水溝雜草高逾護岸 民代要求縣府疏濬

長期間乾旱，彰化縣許多河川溝渠因少了流水沖刷，長滿雜草或堆積大量垃圾，縣議員陳銌銌、賴清美指出，管理單位疏於維護清理，雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦