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台中議會顛覆傳統！藍營6議員議題合作 綠派系各自為政

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會第四屆會期明開議，藍綠運作都不同以往，生態丕變。記者陳秋雲/攝影
台中市議會第四屆會期明開議，藍綠運作都不同以往，生態丕變。記者陳秋雲/攝影

台中市議會明將召開第4屆第一次臨時會，審議市長盧秀燕連任後市府第一次加追減預算。這次有17位新任議員，多人摩拳擦掌「初試啼聲」。藍營有6位年輕議員原打算組次團，後改為「議題合作」；綠營新系明顯未參加黨團運作，政治生態丕變。

台中市議會傳統的次級團體或派系運作，藍綠未來走勢不同以往，且時代力量與民眾黨各有一席議員，戰鬥力不弱。

台中市議會第四屆正副議長，國民黨議長張清照、副議長顏莉敏連任，都拿到40票，得票率超過61.5%，達到藍營天花板。

不過，次級團體運作，與前三屆不同。「超黨派」大換血，從4席減為3席，均是無黨籍，包括資深議員陳清龍、朱元宏及新科議員古秀英。

國民黨籍吳顯森原本也屬超黨派，這一屆他的兒子吳呈賢接棒，沒有加入超黨，改與國民黨其他5位年輕議員採取「議題合作」，包括羅廷瑋、黃健豪、張彥彤及新科議員楊大鋐、李文傑。

民進黨則因黨團總召選舉，新系謝志忠及正國會何文海競爭，最後協調破裂，正國會與英系合作拿12票，新系有10票一律棄投，從政黨協商、各委員會討論，顯示新系似乎未參與黨團運作。民進黨團總召一年改選，僵局一時無法打破。民進黨團表示，開會前會開黨團會議討論攻防。

藍綠再臨時會關注的焦點，集中在台中巨蛋增加52%經費，從67億增加到99.9億，要求市府提專案報告。

另台中購物節，上一屆審查總預算時，附帶決議要求不得再追加預算，如有需求因列入本預算。但市府這次仍提出追加預算3.5億元，民進黨議員認為違反決議、藐視議會，市府則表示去年提112年總預算，當時尚未有決議，今年只好辦追加，編列明年總預算時會修正。

台中市議會臨時會，14日將討論6項專案報告，包括數位治理局未來發展、中部生活圈月票、台中巨蛋預算、台中市軌道建設、電費調漲及Lalaport人行路網。

議員 台中市 民進黨 國民黨

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