東豐快速道路新進度 中市府：第3標新興段重新招標中

國道4號豐潭段通車後，更顯得東豐快速道路的迫切性，去年第3標土牛段優先復工，近日新興段重新招標，先前因公共工程困境，營造業觀望未投標，建設局指出，近期工程物價漲勢趨緩，市府專案分析調整施工資、工率成本等，創造優勢投標環境。

國道4號豐潭段今年通車，國4豐勢交流道聯絡道的東勢豐原生活圈快速道路進度，備受地方關注。豐快完成後不僅能將國道服務系統延伸至山城，也可輔助台3線進行分流。

東豐快速道路4、5標2018年完工後，因環評問題遭法院撤銷，2021年終於通過二階環評，第3標土牛段優先復工、新興段重新招標，力邀廠商投標。

建設局長陳大田說，先前因公共工程困境，營造業觀望未參與第3標新興段投標。近期工程物價漲勢趨緩，市府專案分析調整施工工資、工率成本等，期望在缺料缺工的環境下，創造優勢的招標條件，另定期追蹤工程估驗付款，保障廠商資金調度。行政院前院長蘇貞昌也提到，環評已通過，中央將全力協助，市府籲優質廠商放心出標。

陳大田表示，東豐快速道路2014年8月第4、5標先動工，因環評爭議導致工程停擺，在大甲溪上留下待接續的橋梁。去年10月第3標土牛段優先從石岡銜接大甲溪橋梁段，已搭設工務所、施工圍籬、告示牌，以及辦理測量放樣與管線協調等，因屬重大工程，正進行相關審查程序，於各項前置作業完善後，即進入開挖階段。

建設局表示，此外，市府已與交通部高公局達成共識，國4豐潭段將增設立體匝道銜接東豐快，串聯高快速公路路網，縮短山城對外交通時間。