彰化大埔截水溝雜草高逾護岸 民代要求縣府疏濬

長期間乾旱，彰化縣許多河川溝渠因少了流水沖刷，長滿雜草或堆積大量垃圾，縣議員陳銌銌、賴清美指出，管理單位疏於維護清理，雨季到來，將造成淤塞甚至氾濫成災。縣府水資處長馬英傑說，預計汛期來臨前，將完成139公里維護工作，可以有效疏通排水降低淹水風險。

彰化縣議員陳銌銌接獲民眾反映，因長期間沒下雨，大埔截水溝部分河段幾乎乾涸，水流沒有流動，部分河床最近長滿雜草，幾乎阻塞河道，還竄長高到兩側堤岸，加上滿布的垃圾，容易飄出臭味。

陳銌銌說，大埔截水溝是彰化市重要的防洪排水，過去常因山洪爆發，水流沖刷掏空兩側護岸，必須封閉兩側道路，雖然大埔截水溝兩側道路正分段辦理拓寬工程，但工務處與水資處仍應好協調，做好疏濬，以免雨季來臨，山洪危及堤岸安全。

無獨有偶，縣議員賴清美也接獲民眾反映，指線西鄉重要的排水溝渠七分溝出海口，雜草叢生，影響排水斷面，希望縣府盡快安排清淤工作，維持水路暢通，以免雨季來臨，氾濫成災。

縣府水資處長馬英傑說，彰化縣的區域排水218條，縣府在汛期前，均會通盤滾動檢討重點瓶頸段，辦理維護清疏，到目前已先行完成伸港六股排水、彰化市石牌坑排水、溪州舊眉排水、田中大新排水等排水清疏，另預計在今年颱洪期前，完成包括議員所提的溝渠，共計139公里維護工作，有效疏通排水降低淹水風險。