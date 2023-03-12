慈濟救援土耳其震災義賣 救難人員述說當地血淚見聞

慈濟基金會持續在土耳其賑災，今天在彰化縣也舉辦2場愛心義賣園遊會，將持續將物資送到敘利亞和土耳其，而曾前往土耳其救災的中華搜救總隊成員葉世昌也述說救災歷程，他說，在當地入夜後冷到零下5、6度，幸好有慈濟送來毛毯和台灣廠商提供的泡麵，讓他們能挺過嚴峻的救災工作。

慈濟今天分別在彰化藝術館、員林公園舉辦二場「大愛共善、救拔苦難馳援土敘」募愛義賣與祈福活動，發動慈濟志工在二地設各式攤位進行義賣，包括各種美食、綠色盆栽、衣物等義賣品，許多民眾也慷慨解囊。

彰化縣長王惠美與副縣長林田富、員林市長游振雄等人分別在二場活動現場敲響平安鐘帶領大家虔誠祈禱，祝福土耳其與敘利亞的災民。

曾到土耳其參與救災的葉世昌分享說，他們搭飛機到了重災區「阿德亞曼」上空時往下俯瞰雪山好美，但一下飛機就覺得好冷好冷，救難人員分成二班24小時參與救難，當地有1千多棟的大樓倒塌，搜救人員再多，在廣大的災區人力還是不足，到了夜晚大家也冷到睡不著，帳篷外都結冰，幸好有慈濟送來的厚毛毯，並有台灣送去的熱泡麵才能挺過。

葉世昌說，當地協助他們的志工自己的家人40多人都罹難，在傷心大哭過後，加入志工行列，也協國內外救難人員，繼續搶救生還者。而原本他們要被調往

敘利亞邊境哈泰尹更嚴重災區，因當地政府通知有武裝衝突不要去，只好留在「阿德亞曼」，也用慈濟所捐的生命探測儀，奇蹟式的發現受困189小時的生還者，後來又再救出受困200多小時的生還者，救難人員回台灣後仍與慈濟一起有錢出錢、有力出力持續關心土敘震災。

土耳其南部發生地震後又發生超過7200多次餘震，截至2月底土耳其、敘利亞受災範圍共擴及17省、超過數以萬計人罹難、12萬人受傷，逾38萬棟建築物倒塌或毀損。