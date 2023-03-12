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提醒低頭族專心過馬路 台中路口警示「勿用手機」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市設立「路上行走、勿用手機」警示牌，提醒低頭族專心過馬路。圖／交通局提供
台中市設立「路上行走、勿用手機」警示牌，提醒低頭族專心過馬路。圖／交通局提供

台中市政府交通局近年陸續在車流頻繁道路，設置「路上行走、勿用手機」警示牌，提醒低頭族注意路況。警方說，過馬路看手機依法可開罰300元，台中則以勸導為主。

現代人手機不離手，過馬路常見滑手機的「低頭族」，市府交通局在車流頻繁的新光、大遠百與逢甲、一中等商圈與多處學區，設置「路上行走、勿用手機」警示標誌，提醒他民眾專心過馬路。

警察局交通警察大隊表示，依道路交通安全規則第90條規定，禁止騎車和開車時使用手機；行人穿越馬路滑手機，影響交通，可依道路交通管理處罰條例處300元罰鍰。將持續宣導，穿越道路應遵循號誌指示行走並隨時注意來往車輛。

台中市議員陳雅惠指出，新北市有「會說話的小綠人」，路口行人號誌加裝語音設備，提醒行人「過馬路不要看手機，謝謝！」台中市可以考慮加裝。

內政部營建署考評110年度各縣市市區道路養護管理暨人行環境無障礙，結果日前出爐，台中市獲綜合評鑑甲等，六都之冠，交通局指出，受肯定的包含台中市人本交通及人行環境無障礙績效，設置1800處行人倒數計時顯示器，會跑步的「小綠人」，讓人車掌握過馬路的時間，減少因搶燈造成交通事故。

交通局針對人行流量大，易導致轉向車輛與行人交織的地方劃設「行人專用時相」，共29處。行人專用時相路口，降低人車衝突。

因應醫院、商圈與重要節點，行人燈鏡面放大到邊長30公分，讓跑步的「小綠人」提高號誌辨識度。

另評估商圈與學校附近設有中央分隔島的大型路口，闢設路口行人庇護島，行人若無法在綠燈秒數通過路口，可先在庇護島暫時等候。

台中市政府交通局規劃29處明確區隔車輛與行人通行的「行人專用時相」。圖／交通局提供
台中市政府交通局規劃29處明確區隔車輛與行人通行的「行人專用時相」。圖／交通局提供

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