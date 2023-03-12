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霧峰光復新村被收回沒未來？ 中市府：青創基地續租圓夢

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供
國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供

國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議，民進黨台中市議員李天生今批評，市府長期放手不管，預期光復新村將沒有未來。台中市政府回應，市府代管的空間積極活化，其中最大基地為勞工局「摘星計畫」70個單位續租，持續輔導青年圓創業夢。

光復新村為台中市第一處「文化景觀」，產權為國有財產署所有，部分房舍委託台中市勞工局、原民會、社會局及霧峰區公所委管；其中勞工局、原民會和國產署簽訂租約，每年繳交租金，社會局、霧峰區公所則是無償使用。

中市府各機關在修繕破舊房舍後展開活化利用，勞工局經營管理39棟「摘星計劃」，原民會修繕12棟開辦「原流新創聚落」，社會局經管13棟執行國際非政府組（INGO），霧峰區公所設置坑口里守望相助隊部及社區關懷據點。

國有財產署日前決定，國有文資用地一律「標租」，不再無償提供使用，停止霧峰光復新村委託管理，並行文霧峰區公所、市府社會局，要求在委管契約屆滿後，收回自行管理，並計劃分街廓標租。

其中，坑口里守望相助隊部，由於提供治安服務，國產署同意繼續使用；社會局免費輔導8個INGO單位進駐，其中台中消防局搜救犬隊、德國聯邦救難犬協會及德國國際搜救隊等3個單位，經台中市長盧秀燕爭取，財政部也同意繼續原地使用。

李天生認為，目前各機關修繕破舊房舍活化利用，維持光復新村現有榮景，不過還有200多棟破舊房舍尚未修復，國產署只收取租金，不會花錢維修，盧市府團隊則是不聞不問，任令荒廢傾頹，在經管方式改變後，預期不會再推出輔導開發措施，光復新村將淪入黑暗。

此外，李天生指出，光復新村營運狀況不理想，又受文資身分管制，每棟宿舍修繕費約200萬元，未來是否有人投資標租？充滿變數。

市府說明，勞工局「摘星計畫」與國產署續租，持續推動，受輔導的青年權益不受影響，仍享有便宜租金，以及輔導委員一條龍輔導創業。委託原民會代管的原民好物特色據點經營場所不在收回範圍。國有財產署3月7日向進駐光復新村的5個INGO民間單位說明後續、就地優先承租方式，社會局將配合提供協助。

國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供
國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供
國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供
國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供
國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供
國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議。圖／台中市議員李天生提供
台中市勞工局「摘星計畫」在霧峰光復新村有70個單位，圖為光復新村一樓店面。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局「摘星計畫」在霧峰光復新村有70個單位，圖為光復新村一樓店面。圖／台中市勞工局提供

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