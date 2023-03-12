快訊

Live／古巴搞小動作拖時間才換投 三局中華0：6古巴

最不戀棧、知所進退的陳吉仲 將成農委會史上任期最久主委

植樹節種樹愛地球 林靜儀、楊典忠籲重視山林火警問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動。圖／中市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動。圖／中市議員楊典忠提供

台中海線地區今天山林火警頻傳，至今已發生60多件，為去年的16倍，台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動，希望大家一起改善空氣品質與居家環境，立法委員林靜儀到場，也呼籲政府要重視海線火燒山問題。

市議員楊典忠說，這幾天學校的空品旗都是掛黃色或橙色，很多家長都擔心空品差影響學童健康，今天主辦單位準備山櫻花、桂花、水黃皮、羅漢松、福木、瓊涯海棠、杜鵑、白千層、台灣海桐、苦楝等十種樹苗共3200棵，較夯的樹種如山櫻花、桂花幾乎秒殺，希望大家多種樹綠美化生活環境。

立委林靜儀表示，今年氣候較為乾燥，山上墓地火警案件發生頻繁，讓海線消防隊員疲於奔命，也影響山林動植物生態，她呼籲大家除了多種樹外，到山林遊玩、掃墓千萬要注意火苗，政府機關也要重視海線火燒山問題，千萬不要造成海線動植物生態浩劫。

台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動。圖／中市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動。圖／中市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動。圖／中市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動。圖／中市議員楊典忠提供

議員 林靜儀

延伸閱讀

林靜儀遭移送散布謠言 辯影片潘孟安傳給她的裁定不罰

影／違反滲透法？南投立委補選爆監票行動 林靜儀：立刻調查

選前進入白熱化階段 蔡培慧造勢晚會湧入許多支持者

全動法修法惹議傳暫緩 林靜儀批：資訊跟溝通非常糟

相關新聞

植樹節種樹愛地球 林靜儀、楊典忠籲重視山林火警問題

台中海線地區今天山林火警頻傳，至今已發生60多件，為去年的16倍，台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動，希望...

田中馬系列今首度辦寵物路跑 帶著毛小孩來種樹

田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，田中鎮長蕭淑芬說，疫情已緩和，民眾熱情帶著...

影／台中百人植樹營造海岸生態林 打造「森活圈」

東勢林區管理處今天和台中市政府、水土保持局台中分局、第一商業銀行及社團法人台灣野鳥協會等單位，在清水區高北加壓站園區舉辦...

水岸花都草地音樂寫生會 豐原葫蘆墩公園千人參加

台中市豐原區「葫蘆墩寫生音樂會」，今天在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場，千人參加，主辦單位之一中市議員陳清龍表示，葫蘆墩公園草地...

543家違章工廠未提改善計畫 中市府下通牒：20日前不送件 斷水電

台中市申請納管提交工廠改善計畫的違章工廠突破9成，經濟發展局統計，應提送共8118家，已受理7575家、占93.3%，還...

大肚山年年失火 闢環狀防火林

每年3、4月公墓火警、火燒山層出不窮，台中接受學者建議，今年在龍井、大肚等公墓周邊除草開闢「防火帶」，農業局也在大肚山公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦