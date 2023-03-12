植樹節種樹愛地球 林靜儀、楊典忠籲重視山林火警問題

台中海線地區今天山林火警頻傳，至今已發生60多件，為去年的16倍，台中市議員楊典忠今天和海線社團一起舉辦贈樹苗活動，希望大家一起改善空氣品質與居家環境，立法委員林靜儀到場，也呼籲政府要重視海線火燒山問題。

市議員楊典忠說，這幾天學校的空品旗都是掛黃色或橙色，很多家長都擔心空品差影響學童健康，今天主辦單位準備山櫻花、桂花、水黃皮、羅漢松、福木、瓊涯海棠、杜鵑、白千層、台灣海桐、苦楝等十種樹苗共3200棵，較夯的樹種如山櫻花、桂花幾乎秒殺，希望大家多種樹綠美化生活環境。