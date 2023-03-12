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田中馬系列今首度辦寵物路跑 帶著毛小孩來種樹

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，大家也一起種樹，為永續環境努力。圖／田中鎮公所提供
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，大家也一起種樹，為永續環境努力。圖／田中鎮公所提供

田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，田中鎮長蕭淑芬說，疫情已緩和，民眾熱情帶著寵物一起路跑，公所也致贈樹苗，大家一起在植樹節種樹，為綠色永續環境盡一份心力。

中華民國舒康樂活運動協會與田中鎮公所、田中觀光商圈發展協會合辦「Run For Love寵愛迷你馬拉松」，今天上午在彰化縣政府副縣長林田富、田中鎮長蕭淑芬、縣議員鄭俊雄、蕭妤亘、田中馬拉松總幹事鄭宗政、觀光商圈理事長許文忠等人主持開跑儀式下登場。

今天分為5公里的活力健跑組，和3公里「毛起來玩健走組」，共吸引一千多位民眾參加，還有遠從高雄等外地民眾帶著毛小孩來參加路跑，許多毛小孩都興奮的跟著主人快走運動。

帶著狗狗來參加路跑的郝小姐說，她帶著推車，因為毛小孩妮妮已經13歲了，如果走不動，她就用推車推著妮妮走；一位鄭先生則帶著鸚鵡參賽，他說，寵物鸚鵡還有點想睡，就被他帶出門了。

鄭宗政說，舒康樂活運動協會也推廣友善環境和友善動物的理念，配合植樹活動，認養綠地，跑友們今天一起在活動場地高鐵特定區二號滯洪池旁綠地種樹，希望未來綠地也能成為民眾和寵物的休閒園地，跑友們會一起認養維護綠地整潔。

蕭淑芬也在現場發放1千株樹苗給民眾，鼓勵民眾種樹美化環境，希望結合民間與政府的力量一起為綠色永續環境努力。今天田中商圈也在八堡圳辦「文創田八堡市集」及「腳踏車租借悠遊田中小鎮」到下午5點，讓民眾可以帶著家人騎單車逛市集，享受假日休閒。

田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。記者林宛諭／攝影
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。記者林宛諭／攝影
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。圖／田中鎮公所提供
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。圖／田中鎮公所提供
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。記者林宛諭／攝影
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。記者林宛諭／攝影
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。記者林宛諭／攝影
田中馬系列活動今年首度與田中鎮公所合辦寵物路跑，今天在田中鎮的高鐵特定區登場，民眾熱情帶著寵物一起路跑。記者林宛諭／攝影

馬拉松 寵物 路跑

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