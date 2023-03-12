影／台中百人植樹營造海岸生態林 打造「森活圈」
東勢林區管理處今天和台中市政府、水土保持局台中分局、第一商業銀行及社團法人台灣野鳥協會等單位，在清水區高北加壓站園區舉辦「森活圈」植樹暨贈苗活動，種下大葉山欖、瓊崖海棠、楝樹及朴樹等中部地區原生樹種共710株，百人熱情參加。
東勢林管處長張弘毅表示，植樹地點位於高美濕地旁，也是國土生態保育綠色網絡中「台中海岸濕地保育軸帶」的重要範圍，結合企業及民眾親手種下台灣原生樹種，串連海岸、平地、山地，建構完整的國土生態保育綠色網絡，營造人與自然和諧共生的環境。
今天活動頒發以台灣原生針一級木台灣扁柏製作的獎座感謝第一商業銀行，自民國111年起，該銀行以合作捐款認養方式，發揮在地關懷、植樹送愛，熱情捐款認養2.45公頃造林地。
為呼應「森活圈」主題，今天邀請台灣野鳥協會解說志工在中部地區的賞鳥天堂─「高美濕地」，帶領親子家庭賞鳥導覽，看到大、小白鷺、蒼鷺、小水鴨、青足鷸等濕地常見的鳥類。
送樹苗活動，使用環保紙漿苗盆盛裝樹苗，提供可提煉精油的土肉桂、有嬌豔紅色系花朵的山櫻花、有利於水土保持的青剛櫟及台灣櫸，提供民眾賞花、賞果及綠美化居家環境，民眾領取樹苗捐贈的發票將全數轉贈華山基金會。
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