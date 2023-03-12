矽品助百名清寒學生 熱氣球小卡寫下自己的夢想

北台中家扶中心昨天在台中市沙鹿區鹿寮里活動中心，舉辦2023年度「矽品助學─希望翱翔獎助學金頒獎典禮」，100位家境清寒學生獲獎，學生們在熱氣球小卡片上寫自己的夢想，現場再讓熱氣球升空，象徵學生的夢想終有實現一天；有學生說將來想當優秀老師，回饋社會，傳遞更多溫暖。

北台中家扶中心表示，感謝「矽品精密公司家扶佰元俱樂部」 22年來始終如一善心義舉，迄今捐款北台中家扶中心金額達4000萬元，藉由矽品公司長期以來穩定助學的支持，幫助清寒學子得以勇敢追夢。