矽品助百名清寒學生 熱氣球小卡寫下自己的夢想
北台中家扶中心昨天在台中市沙鹿區鹿寮里活動中心，舉辦2023年度「矽品助學─希望翱翔獎助學金頒獎典禮」，100位家境清寒學生獲獎，學生們在熱氣球小卡片上寫自己的夢想，現場再讓熱氣球升空，象徵學生的夢想終有實現一天；有學生說將來想當優秀老師，回饋社會，傳遞更多溫暖。
北台中家扶中心表示，感謝「矽品精密公司家扶佰元俱樂部」 22年來始終如一善心義舉，迄今捐款北台中家扶中心金額達4000萬元，藉由矽品公司長期以來穩定助學的支持，幫助清寒學子得以勇敢追夢。
今年頒獎讓受扶助的100位學生先在熱氣球小卡寫下夢想，昨天典禮上隨著100張熱氣球小卡升空，象徵承載他們夢想的熱氣球，隨著矽品公司的持續獎助，將勇敢無畏翱翔於天際。
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