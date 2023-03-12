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水岸花都草地音樂寫生會 豐原葫蘆墩公園千人參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
葫蘆墩寫生音樂會今天上午在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場。圖／中市議員陳清龍提供
葫蘆墩寫生音樂會今天上午在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場。圖／中市議員陳清龍提供

台中市豐原區「葫蘆墩寫生音樂會」，今天在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場，千人參加，主辦單位之一中市議員陳清龍表示，葫蘆墩公園草地音樂寫生會已持續辦10多年，「軟埤仔溪水環境第二期改善計畫」已動工，未來軟埤仔溪將可媲美宜蘭冬山河，水岸花都豐原城將更美、更宜居。

2023年「葫蘆墩草地音樂會」今天早上7點30分開始，許多小朋友帶畫具報名參加寫生比賽，成人在廣場茶席上品茗、聆聽豐原國中、豐原國小的國樂演奏，親子也一起玩紙黏土DIY，還有文昌祭求智慧點燈祈福活動，吸引許多考生與家長；幸運摸彩及贈送樹苗為活動，1500棵台灣桂花、烏來杜鵑、山櫻花、茶花、土肉桂樹苗，很快就被排隊的民眾索取一空。

議員陳清龍表示，他和豐原國際同濟會一起辦理草地音樂寫生會，已經持續10多年，感謝豐原國際同濟會、豐原福德宮、豐原國小、豐原國中等單位一起努力，讓活動成為豐原周邊山城地區的重要藝文活動。

一名帶小朋友到場野餐寫生的年輕媽媽表示，活動充滿藝文氣息，感覺很溫馨、很悠閒，喜歡這樣的感覺、每年都帶著小孩來參加；豐原在地的陳姓民眾說，葫蘆墩公園有水岸、有綠地，花博後聲名大噪，是豐原水岸花都招牌之一，只要親友來玩，一定會來這裡騎腳踏車、散步，期待未來這裡可跟市區的綠川、柳川一樣，會有更多的大型活動。

陳清龍表示，中央補助1.5億的「軟埤仔溪水環境改善計畫」已動工，未來完工後的軟埤仔溪，將有親水平台、林蔭聽水廣場、水岸劇場等設施，他會要求市府持續建設並在這裡辦更多活動，水岸花都葫蘆墩公園軟埤仔溪，將來會像宜蘭冬山河一樣全國知名。

葫蘆墩寫生音樂會今天上午在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場。圖／中市議員陳清龍提供
葫蘆墩寫生音樂會今天上午在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場。圖／中市議員陳清龍提供
葫蘆墩寫生音樂會今天上午在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場。圖／中市議員陳清龍提供
葫蘆墩寫生音樂會今天上午在豐原葫蘆墩公園熱鬧登場。圖／中市議員陳清龍提供

陳清龍 議員 音樂會

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