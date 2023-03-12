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大肚山年年失火 闢環狀防火林

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市清水區日前公墓火警，延燒成火燒山。圖／台中市消防局提供
台中市清水區日前公墓火警，延燒成火燒山。圖／台中市消防局提供

每年3、4月公墓火警、火燒山層出不窮，台中接受學者建議，今年在龍井、大肚等公墓周邊除草開闢「防火帶」，農業局也在大肚山公有地打造「環狀防火林」，希望降低林火延燒。市府表示，若成效良好將繼續推動。

3月初迄今，龍井、太平到沙鹿都發生公墓火警，火勢延燒到國道邊坡，差點燒掉國道測速照相機。台中市消防局統計，公墓火警去年有258件、前年有591件、大前年有454件，起火原因以祭祖掃墓占多數，去年有147件、2021年有315件、2020年有161件。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪多年倡議，在公墓周邊除草開闢10公尺防火帶，萬一公墓發生火警，可避免火舌蔓延山林，但土地管轄單位多，又牽涉到民政局、農業局、消防局與私有土地等，今年中市府已採納試辦。

台中市民政局表示，過去每年過年後，都會割除公墓周邊雜草，今年選定國道三號旁的龍井區第1公墓、大肚區第7公墓開闢防火帶，清除周邊10公尺雜草，設置迄今尚未傳出火警；若成效良好，將擴大繼續推動。

台中市農業局去年6月，在大肚山農業局管轄土地，開闢「環狀防火林」，沿龍目井步道南側，種植13公尺寬帶狀林帶，以以正榕、稜果榕、白肉榕等原生樹種為主，預計3至5年成林後，可發揮防火功能。

學者表示，大肚山年年火燒山，殘存原生林地不到5公頃，失火原因多人為，公墓火警8成以上。

蔡智豪建議，除草開闢防火帶，可避免火勢蔓延，把火侷限在公墓區；在公墓周邊種植防火林，一旦樹苗茁壯成林，不僅是自然棲地，也會降低火警發生，也增加遊憩功能。

台中市 國道

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