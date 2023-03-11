彰化田尾辦植樹節活動 現場種的、送的都是台灣原生種

彰化縣政府今年選在彰化大花園田尾鄉舉辦植樹節活動，縣長王惠美和林務局南投林區管理處長李政賢等人種下蘭嶼羅漢松、白水木、小葉赤楠、月橘等4種本地台灣原生樹種，另送出2千株原生種樹苗。

今年彰化縣植樹節在田尾鄉仁里公園盛大展開，仁里社區提供定點導覽北玄宮、百年樹屋、三十張犁彭順成商店，林務局南投林管處、縣政府和相關社區擺出20多個攤位宣導植樹、資源回收等友善環境議題。林務局提供蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木、山黃梔及象牙木等台灣原生種樹苗各500株，民眾憑今年1-2月統一發票每張兌換一顆樹苗，2千株樹苗中午前兌換一空。

南投林管處長李政賢說，田尾鄉是花鄉之都，雖然樹木不像花卉一般艷麗，但種樹就是種下百年希望，南投林管處感謝大家參與植樹，平日多栽種綠色植物可淨化空氣和美化環境，愛護樹木不亂砍可保育環境。

「種樹就是種福田。」縣長王惠美說，明天是3月12日植樹節，各界因應極端氣候及響應聯合國永續發展SDGs，在植樹節前夕大家來種樹減緩溫室效應，格外有意義，植樹造林吸收碳排，提供野鳥、昆蟲棲息，帶來莫大的自然生態與社會效益。

農業處表揚表揚溪州鄉水尾社區發展協會理事長鐘効鈞、大村鄉加錫社區志工賴鉛、二水鄉洪茂榮、鹿港鎮洋厝社區發展協會理事長黃文欽、花壇鄉公所清潔隊長廖文祐、社頭鄉湳底社區發展協會環保志工隊副隊長謝永順等111年度彰化縣綠美化有功人士，各村里社區若需苗木綠美化環境綠美化，可到縣政府農業處網站下載相關資料或填寫申請書向縣府提出申請。