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提供青年創作及銷售通路 工藝選物店南投開幕

中央社／ 南投縣11日電

工藝中心「旅物．SHOP」今天開幕，以多元商業模式作為年輕人創作及工藝品銷售平台，兼具培養年輕人開店的商務運作跨域能力，遊客還能喝咖啡休息，體現工藝用於生活的精神。

鼓勵青年實驗開店及建構台灣工藝商品通路，國立台灣工藝研究發展中心「旅物．SHOP」工藝選品店今天開幕，店內包含子品牌「台灣綠工藝」、「青年孵化器」、「品工藝」、「一日咖啡」，展現工藝從自然採擷開始，經手作、思考、創作、物件的「旅物」概念。

工藝中心主任張仁吉出席致詞表示，「旅物」是移動概念，表現從自然採擷、人的手作、形成物件，最後用於生活的過程；SHOP表達交換概念，是材料與手、物與物、人與物、旅人與旅人、知識與技術流動交會的關係，這家店是演繹當代工藝和培育工藝人才的繁殖場。

張仁吉介紹說，「旅物．SHOP」包含崇尚自然循環，創造生活風格的「台灣綠工藝」品牌，整合線上、線下銷售模式，成為跨界、跨國際平台；「青年孵化器」協助青年創業、實驗開店，培養商務運作跨域能力。

張仁吉表示，「品工藝」則是匯集工藝中心限量周邊商品，讓消費者在這裡找尋過去與工藝的美好回憶；在地咖啡品牌「一日咖啡」提供旅人休憩好所在，並體現工藝用於飲食生活的精神。

張仁吉表示，「旅物．SHOP」開幕除充實工藝中心園區機能，更擴大連結跨域旅遊網絡，未來將逐步從單一品牌建立更多國家工藝選品，包含國內外、線上及線下工藝消費網絡、工藝合作社共享平台等。

工藝中心表示，工藝選物店明亮穿透的空間設計，連結窗外的工藝植物如漆樹、福木、墨水樹、胭脂樹等與室內的生活工藝選物，旅人來到這裡認識工藝植物，並可體驗漆藝、染織，讓這家由土地孕育而生的工藝選品店，不只是購物空間，更是一個五感體驗場域。

民進黨立法委員羅美玲出席表示，感謝工藝中心用心推動各項工藝政策，如台灣綠工藝希望工程等，提供很多機會給工藝家多樣化發展平台；台灣觀光旅行業交流協會理事長鄭育麟說，草屯鎮是重要觀光重鎮，很開心看到政府成為領頭羊，透過觀光結合工藝特色，拓展不同旅遊視野、豐富更多旅遊內容。

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