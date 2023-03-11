台灣燈會作品「滴光」車埕重現光之美 將一直展到暑假

台鐵集集支線終點站車埕更美了！日月潭國家風景區為延續台灣燈會效益，特別將原展於台北國父紀念館內的水滴狀花燈作品「滴光」，移置到車埕遊憩區的貯木池進行展示，隨著燈光及外型，車埕管理站表示，這座日夜都美的花燈，將持續展到暑假，每日晚間6時30分至9時30分亮燈。

車埕是台鐵集集支線的最後一站，日式木造建築是車埕火車站的最大特色，在新冠疫情及集集支線坍塌斷駛前，每年都能湧進超過百萬人到此遊玩，感受百年前台灣木業往昔盛況，而車埕林班道還能動手做木工DIY，把自己的作品帶回家，同時認識獨有的鐵道之美。

車埕管理站主任黃信雄指出，集集線復驗無期，在恢復往日的榮光前，日管處車站旁邊的鐵道觀光小學堂，提供更優質的旅遊服務，不僅設有車埕遊客中心來服務遊客，更有鐵道展示館。展示館內主要以台鐵集集線七站一線為主題，介紹各火車站及周邊資源。