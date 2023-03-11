快訊

SVB關閉投資人急領錢 她存款3億狂CALL銀行：人生最糟的18個小時

好天氣沒了！明午後變天越晚越冷 「這2地」出門帶傘

經典賽／背水一戰透露中華抗荷打線 林岳平：複製貼上

南投林管處攜手彰化縣府植樹 再送2千株苗木

中央社／ 彰化縣11日電

南投林區管理處、彰化縣政府今天在彰化縣田尾鄉舉辦植樹活動，吸引許多親子共襄盛舉，現場也發送蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木、山黃梔、象牙木等2000株苗木供民眾帶回綠化環境。

明天是植樹節，林務局南投林區管理處、彰化縣政府、田尾鄉公所今天在彰化縣田尾鄉仁里公園共同舉辦「森活圈」植樹活動，南投林管處長李政賢、彰化縣長王惠美等人出席，眾人攜手種植蘭嶼羅漢松，並贈送象牙木等台灣原生樹種讓民眾攜苗回家美化環境。

王惠美出席致詞表示，縣府積極推廣植樹造林抵減二氧化碳排放，感謝農委會林務局、彰化縣議會、鄉公所、鄉農會、代表會、社區發展協會共同支持，現場也由林務局提供2000株苗木供民眾領取，會中也表揚彰化縣綠美化有功人士，感謝大家一起讓彰化更好、更美。

李政賢表示，田尾鄉花卉年產量與種類全台灣最多，因此有花鄉之稱，林管處在花鄉規劃綠美化場地壓力不小，特別從視覺設計下手，將嫩葉紅色的小葉赤楠排列栽植為心型，空地處規劃栽植葉偏銀綠色且樹型特殊的白水木，步道側點綴蘭嶼羅漢松，周圍栽植七里香。

南投林管處考量栽植環境及民眾喜好不同，現場準備觀賞樹型的蘭嶼羅漢松、可當花材的厚葉石斑木、具有花香的山黃梔、俗稱黑檀的象牙木等苗木共計2000株，供民眾依需求排隊領取，李政賢說，樹木雖然沒有花卉的豔麗五彩，但種樹就是種下百年希望。

南投 綠美化 碳排放

延伸閱讀

苗栗卓蘭鎮植樹節系列活動登場 2400株各式苗木贈送民眾

彰化田中警分局強力掃蕩 八大業者連菸灰缸都收起來

芬園不再是彰化「孤兒」供水移撥讓事權得以統一

彰化八卦山蜂蟹大爆發 半數蜂箱被入侵寄生

相關新聞

台灣燈會作品「滴光」車埕重現光之美 持續展至暑假

台鐵集集支線終點站車埕更美了！日月潭國家風景區為延續台灣燈會效益，特別將原展於台北國父紀念館內的水滴狀花燈作品「滴光」，...

上萬球迷經典賽散場動線僅一小門？ 台中市府要求主辦單位改善

WBC世界棒球經典賽如火如荼開打，昨中華隊以11比7擊敗義大利，贏得首勝。有球迷向市議員周永鴻反映，球場散場只開一扇小門...

彰化市香山步道景致怡人 3期工程將打造露營區

彰化市八卦山原本荒廢的「香山步道」，經彰化市公所重新打造、植栽後，綠意盎然，已成為彰化市新興遊憩景點，市公所今天在「香山...

信義全鄉運動會歲時祭儀熱鬧舉行 傳統技能競賽最吸睛

南投縣信義鄉第72屆全鄉運動會是全國原民第一盛事，今年同樣併同年度歲時祭儀，上午在南王系之歌的舞蹈揭開序幕後，布農組曲及...

台中今贈樹苗1.3萬棵索取一空 下午還有這場

植樹愛地球！台中市今舉辦多場贈苗活動，大甲體育場上千位民眾排隊領取樹苗，市議員李文傑發放6千株，不到半小時全數一空；市議...

芬園不再是彰化「孤兒」供水移撥讓事權得以統一

彰化縣芬園鄉位在彰化、南投及台中交界，處境有些尷尬，除門牌混亂、電話有3個區碼外，自來水供水也歸屬管轄台中及南投的第四區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦