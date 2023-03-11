快訊

「一把年紀為5顆蛋排隊」 民眾批綠營糟蹋百姓：日子怎麼過？

經典賽／抗荷變背水一戰 中華隊若贏有2條晉級路線

經典賽／巴拿馬第二勝地獄變天堂 義大利輸球中華隊不妙

彰化市香山步道景致怡人 3期工程將打造露營區

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢（右）與立委黃秀芳（左）一起在香山步道植樹。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（右）與立委黃秀芳（左）一起在香山步道植樹。記者劉明岩／攝影

彰化市八卦山原本荒廢的「香山步道」，經彰化市公所重新打造、植栽後，綠意盎然，已成為彰化市新興遊憩景點，市公所今天在「香山步道」舉辦植樹活動時，市長林世賢說，未來第三期工程將另闢露營區、結合農會產銷班與社區，創造觀光經濟產業。

市公所指出，位在彰化市東區、占地5公頃的香山步道，在前縣長阮剛猛任內，曾建設為彰化東外環（台74甲線）的休息站，但後來卻荒廢而關閉，市長林世賢透過立委黃秀芳爭取到參山國家風景區管理處補助1264萬元，重建規劃一、二期的香山步道工程，公所另編列352萬元整地植栽，香山步道「起死回生」，成為絕佳休閒、散步好所在，並命名為「香山步道．東方公園」。

園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成綠林休憩生態園區，可供獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲棲息繁衍，而且不同季節花卉和蝴蝶共舞，景色怡人；園區更闢建了約1,800坪的大草坪，綠草如茵，視野寬敝，成為適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會的好地方。

市公所慶祝植樹節，今天選在香山步道舉辦植樹暨贈苗活動，由市長林世賢帶領數百名民眾，植下逾千株的苗木，同時致贈各1000株茶花及熊貓仙丹樹苗，被索取一空。

由於香山步道視野佳，景觀優美，又臨近東外環，交通便利，市長林世賢告訴在場民眾，市公所規劃未來的香山步道第三期工程，將另闢露營區，並結合農會產銷班與社區創造觀光經濟產業。

彰化市長林世賢（右2）與立委黃秀芳（右1）在香山步道植樹活動中，分別贈送民眾樹苗。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（右2）與立委黃秀芳（右1）在香山步道植樹活動中，分別贈送民眾樹苗。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（右）在香山步道為兒童示範如何植樹。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（右）在香山步道為兒童示範如何植樹。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢表示，未來香山步道三期工程將規劃露營區。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢表示，未來香山步道三期工程將規劃露營區。記者劉明岩／攝影

彰化 林世賢 露營區

延伸閱讀

桃園復興角板山停車場工程 爭取中央經費補助

觀音聖誕日 彰化開化寺湧入人潮 領壽桃麵線吃平安

彰化八卦山公墓火燒山 警方鎖定縱火嫌犯

彰化八卦山岸頭巷公墓火燒山 消防局9小時撲滅大火

相關新聞

彰化市香山步道景致怡人 3期工程將打造露營區

彰化市八卦山原本荒廢的「香山步道」，經彰化市公所重新打造、植栽後，綠意盎然，已成為彰化市新興遊憩景點，市公所今天在「香山...

信義全鄉運動會歲時祭儀熱鬧舉行 傳統技能競賽最吸睛

南投縣信義鄉第72屆全鄉運動會是全國原民第一盛事，今年同樣併同年度歲時祭儀，上午在南王系之歌的舞蹈揭開序幕後，布農組曲及...

台中今贈樹苗1.3萬棵索取一空 下午還有這場

植樹愛地球！台中市今舉辦多場贈苗活動，大甲體育場上千位民眾排隊領取樹苗，市議員李文傑發放6千株，不到半小時全數一空；市議...

芬園不再是彰化「孤兒」供水移撥讓事權得以統一

彰化縣芬園鄉位在彰化、南投及台中交界，處境有些尷尬，除門牌混亂、電話有3個區碼外，自來水供水也歸屬管轄台中及南投的第四區...

中市開班培訓大型機具駕駛 52名清潔人員投入

台中市環保局今年開辦車輛系營建機械操作人員證照專班培訓課程，52名清潔人員參與鏟裝機、裝載機證照培訓，投入資源回收物清運...

彰化沿海秧苗寒害黃化多一鄉列救助 今起3鄉鎮受理申請

今年春節起冷氣團接力登台，彰化縣沿海秧苗嚴重寒害黃化，縣政府接到通報寒害面積392.87公頃，換算實際受損面積為126....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦