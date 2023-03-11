彰化市香山步道景致怡人 3期工程將打造露營區

彰化市八卦山原本荒廢的「香山步道」，經彰化市公所重新打造、植栽後，綠意盎然，已成為彰化市新興遊憩景點，市公所今天在「香山步道」舉辦植樹活動時，市長林世賢說，未來第三期工程將另闢露營區、結合農會產銷班與社區，創造觀光經濟產業。

市公所指出，位在彰化市東區、占地5公頃的香山步道，在前縣長阮剛猛任內，曾建設為彰化東外環（台74甲線）的休息站，但後來卻荒廢而關閉，市長林世賢透過立委黃秀芳爭取到參山國家風景區管理處補助1264萬元，重建規劃一、二期的香山步道工程，公所另編列352萬元整地植栽，香山步道「起死回生」，成為絕佳休閒、散步好所在，並命名為「香山步道．東方公園」。

園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成綠林休憩生態園區，可供獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲棲息繁衍，而且不同季節花卉和蝴蝶共舞，景色怡人；園區更闢建了約1,800坪的大草坪，綠草如茵，視野寬敝，成為適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會的好地方。

市公所慶祝植樹節，今天選在香山步道舉辦植樹暨贈苗活動，由市長林世賢帶領數百名民眾，植下逾千株的苗木，同時致贈各1000株茶花及熊貓仙丹樹苗，被索取一空。