信義全鄉運動會歲時祭儀熱鬧舉行 傳統技能競賽最吸睛
南投縣信義鄉第72屆全鄉運動會是全國原民第一盛事，今年同樣併同年度歲時祭儀，上午在南王系之歌的舞蹈揭開序幕後，布農組曲及報戰功原民歌唱聲中，在人和村信義鄉運動場隆重舉行，上千鄉民透過射耳祭儀展演及傳統技能，不僅展現體能運動競技，最特別的是以布農族特有的射箭、摔角、拔河、鋸木、負重、狩獵等傳統技能競賽，成為全鄉15村最期待的運動項目之一。
信義鄉長全志堅說，不同原住民族各有不同的歲時祭儀，今年布農族傳統祭儀首先進行的「搶婚」由去年新成立的卡里布安村擔綱，其次是布農族射耳祭（Malahtangia），是一年中最盛大的祭典，今年由明德村負責，其他更有東埔村的嬰兒祭、地利村進倉祭、望美村（久美部落）的鄒族傳統祭儀，以及羅娜村的狩獵祭。
深化布農族人對於祭儀文化的認同，不只祈求獵獲豐富、家族興旺獵人們，更會從山頂上對空鳴槍，大聲齊唱或輪唱宣告全部落族人，並飲用家人獻上的小米酒，結束祭槍後，長老們宣布開始射耳儀式開始，由耆老、男孩、成年男子依序射箭，距離約50公尺，最後除霉運的儀式完成後，整個射耳祭便大功告成。
全志堅表示，信義鄉運動風氣鼎盛，連續72年舉辦鄉運會的傳統堪稱全省絕無僅有，人和村全鄉運動廣場前年完工啟用後，具備全新完善的跑道球場等公共設施，目前鄉內優秀體育好手有棒球、籃球、排球、射箭、拳擊、跆拳等項目運動員外，競爭最激烈卻是各村的傳統技能競賽如負重、鋸木、射箭、狩獵、摔角、拔河等項目，成為現場最吸睛的體能對抗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言