台中今贈樹苗1.3萬棵索取一空 下午還有這場

植樹愛地球！台中市今舉辦多場贈苗活動，大甲體育場上千位民眾排隊領取樹苗，市議員李文傑發放6千株，不到半小時全數一空；市議員施志昌、王立任分別在公園、服務處發放，共7千株索取踴躍；今天下午1點半，立法院副院長蔡其昌將在蔡其昌清水服務處發送，上午場向隅民眾別錯過。

植樹節前夕，台中市藍、綠議員不約而同，響應愛地球發放樹苗活動。李文傑一早在大甲體育場舉辦「社區綠美化 作伙種樹仔」，吸引千名鄉親參與，不到半小時，近6000株樹苗全數發送完畢，活動大成功。

李文傑感謝林務局及台中市農業局提供15種樹苗，其中較熱門的茶花、肖楠、桂花、杜鵑、山櫻花最早發送完畢，也感謝大甲救國團、婦女會、體育會志工鼎力相助。

施志昌與華山基金會舉辦「捐發票、贈樹苗」的活動，於大甲文昌祠後方公園發出6000株樹苗，包含：杜鵑、桂花、白千層、黃瑾、女貞、福木、台灣海桐等；施說，今天下午2點，在日南慈德宮、18日上午10點，在外埔兒三公園與下午2點在大安頂庄公園，皆有贈樹苗活動。

王立任今天上午在服務處發放樹苗，1000株矮仙丹、山黃梔、桂花、杜鵑一掃而空，相當踴躍。王說，愛護地球是全世界的共識，身為地球村的一份子，邀請大家一同植樹，以實際行動愛護地球。