芬園不再是彰化「孤兒」供水移撥讓事權得以統一

彰化縣芬園鄉位在彰化、南投及台中交界，處境有些尷尬，除門牌混亂、電話有3個區碼外，自來水供水也歸屬管轄台中及南投的第四區管理處，被譏為彰化的「孤兒」。不過，從今年7月起，芬園供水將移撥給第十一區管理處，彰化縣自來水業務事權終於統一，地方則爭取在芬園設置臨時服務據點，不必再迢迢遠卦他鄉鎮洽辦，水公司表示已在規劃中。

芬園鄉緊鄰南投縣草屯鎮、台中市烏日區，也是鄉民主要的生活圈，像芬園鄉有的政治檯面人物，其實就住在草屯，另以栽培櫻花知名的彰化芬園花卉生產休憩園區，門牌卻是台中市烏日區慶光路，令人搞不清楚；在電話區碼方面，芬園主要是南投使用的（049），打電話到北彰化則要撥（047），不過位在八卦山區三個村卻是與彰化員林一樣都是（048），一鄉三制。

自來水供水服務也有相同窘境，彰化縣廿六個鄉鎮市中，唯有芬園鄉是歸第四區管理處管轄，經過兩區處協調，從七月一日起，芬園鄉將移撥第十一區管理處花壇營運所管轄服務，彰化縣全縣自來水事務將可統一管理。

第十一區管理處表示，芬園調整管理區處不影響用戶權益，水公司提供有臨櫃、超商及線上等多元繳費管道，且多項業務可跨區所辦理，原來營運所也可受理，另提供有「網路E櫃台」及台水APP受理用戶線上申請，服務無縫接軌。

不過，芬園鄉長林世明及位在八卦山區的同安村長林子瓏都說，目前洽辦自來水的臨櫃服務要到南投，移撥後，反而要到更遠的花壇，對於一些長者很不方便，希望水公司能在芬園設臨時辦事處就近服務。

水公司第十一區管理處長謝錫熊說，芬園供水在移撥第十一區管理處後，為服務用戶，預定每周一次會派員在鄉公所受理服務，將來視業務量，會考慮在設於芬園的鳥嘴潭淨水場設置正式的服務據點。