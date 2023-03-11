中市開班培訓大型機具駕駛 52名清潔人員投入

台中市環保局今年開辦車輛系營建機械操作人員證照專班培訓課程，52名清潔人員參與鏟裝機、裝載機證照培訓，投入資源回收物清運處理及緊急搶救救災任務勤務，提升清潔人員專業素養與成就感。環保局表示，藉由專業證照積極培訓，為台中市民提供專業安全的環保清潔服務。

潭子清潔隊的吳冠嫻，是證照專班唯一的女性學員。她說，進入環保局前從未想過能接觸大型車輛機具，每當自己坐在高高駕駛座上，就覺得「是一件很酷的事」，這是她第一次參加技能培訓課程，相當興奮又開心，認為考取證照不僅是工作技能的肯定，也是對工作的負責。

環保局指出，后里清潔隊服務的隊員林逸銓，任職清潔隊掃路班兼任職安工作，他參與鏟裝機訓練，除取得專業證照支援區隊勤務外，更能瞭解大型特殊機械安全規範與操控技能，通過專業證照學術科考試後，對於在作業安全與機械保養工作上更事半功倍。

環保局表示，鏟裝機與裝載機專班訓練，屬於市場剛性需求，近2年職業訓練中心採隨班培訓，員額有限，環保局已陸續完成26人，包含鏟裝機14人、裝載機12人證照培訓；今年因應清潔隊資源回收量能提升，各式專業證照人力極需培訓儲備，今年特別採取專班開辦訓練，訓練人數達52人，戰力成長增加2倍，