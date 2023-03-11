彰化沿海秧苗寒害黃化多一鄉列救助 今起3鄉鎮受理申請

今年春節起冷氣團接力登台，彰化縣沿海秧苗嚴重寒害黃化，縣政府接到通報寒害面積392.87公頃，換算實際受損面積為126.16公頃，農委會原本公告二林鎮、芳苑鄉為農業天然災害現金救助地區，昨晚新增大城鄉。

彰化縣政府農業處今天一早通知大城鄉公所開門上班，農業課受理農民申報秧苗寒害受損以便申請農業天然災害現金救助。縣政府農業處表示，其餘鄉鎮的秧苗雖有寒害，都未達到救助標準，農民如有損害仍可透過當地鄉鎮公所通報，如果同一鄉鎮災損面積累計達標就能獲得救助。

縣政府查估今年2月下旬低溫農作物災害，截至今（11）日11點統計通報資料，彰化縣各鄉鎮市一期水稻（秧苗）通報寒害面積392.87公頃，寒害損害程度約32%，縣府已函請行政院農業委員會同意公告芳苑鄉、二林鎮及大城鄉為農業天然災害現金救助地區，昨上午芳苑、二林先被公告，昨晚大城列入。