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彰化沿海秧苗寒害黃化多一鄉列救助 今起3鄉鎮受理申請

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府會同專家勘查秧苗黃化情形。圖／農業處提供
彰化縣政府會同專家勘查秧苗黃化情形。圖／農業處提供

今年春節起冷氣團接力登台，彰化縣沿海秧苗嚴重寒害黃化，縣政府接到通報寒害面積392.87公頃，換算實際受損面積為126.16公頃，農委會原本公告二林鎮、芳苑鄉為農業天然災害現金救助地區，昨晚新增大城鄉。

彰化縣政府農業處今天一早通知大城鄉公所開門上班，農業課受理農民申報秧苗寒害受損以便申請農業天然災害現金救助。縣政府農業處表示，其餘鄉鎮的秧苗雖有寒害，都未達到救助標準，農民如有損害仍可透過當地鄉鎮公所通報，如果同一鄉鎮災損面積累計達標就能獲得救助。

縣政府查估今年2月下旬低溫農作物災害，截至今（11）日11點統計通報資料，彰化縣各鄉鎮市一期水稻（秧苗）通報寒害面積392.87公頃，寒害損害程度約32%，縣府已函請行政院農業委員會同意公告芳苑鄉、二林鎮及大城鄉為農業天然災害現金救助地區，昨上午芳苑、二林先被公告，昨晚大城列入。

農委會公告水稻（幼稻-本田初期）現金救助申報日期，自今（11）日至20日，公告期間公所例假日均受理申報，符合規定可申請救助的農民盡速攜帶相關文件向土地所在地公所申報。

彰化縣芳苑鄉公所搭棚子辦理天然農業災害現金救助申請作業。圖／農業處提供
彰化縣芳苑鄉公所搭棚子辦理天然農業災害現金救助申請作業。圖／農業處提供
彰化縣二林鎮公所受理農民申請秧苗黃化的天然農業災害現金救助。圖／農業處提供
彰化縣二林鎮公所受理農民申請秧苗黃化的天然農業災害現金救助。圖／農業處提供

寒害 農民

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