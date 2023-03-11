一年32件！台中誤闖公車專用道 外地人不熟恐挨罰1800元
台灣大道公車專用道行之有年，屬於公車專用，救護車緊急需求也可使用，但一般汽機車就禁止通行，近日有名女騎士被拍下在尖峰時段騎上專用道馳騁遭檢舉，但外地人不熟誤闖時有所聞，警方統計去年車輛違規行駛公車專用道共32件，最高可處1800元罰鍰，民眾若不慎擅闖應立即離開。
警方說，收到檢舉將調閱監視器追查開罰，過去BRT剛啟用時，常有民眾駛入，後來改為公車專用道，熟悉路況後就減少，多屬於外地人不熟路況，也有零星開罰紀錄，呼籲遵守規範行駛。
台中陳姓市民說，台中的公車專用道設於兩側，不像台北市集中在內側，因此只要從最外側慢車道切入時需特別注意避開，大多在地人開久了漸漸習慣，但有時切換車道要閃避公車時還是會嚇一跳。
另有桃園民眾近日到台中出差，一轉入台灣大道原本以為外側車道空蕩蕩，一開始還以為台中交通不如印象中擁擠，開了一小段眼見前方「整條路都沒車」，這才驚覺已經佔用公車專用道違規，趕緊切出避免挨罰。
台中市警局交通大隊指出，台中市公車專用道有2處，包括台中車站A至D月台處，以及台灣大道至靜宜大學路段，交通尖峰時段由員警疏導；經統計，去年取締車輛違規行駛公車專用道共32件，今年1月至今共4件。
警方也說，違規行駛公車專用道，將依道路交通管理處罰條例第45條1項第4款「在多車道不依規定駛入來車道」，及第13款「機車不依規定車道行駛」等，可處600元以上1800元以下罰鍰，民眾應注意勿行駛，若不慎擅闖也應立即離開。
台中市交通局表示，台灣大道設有快慢車道分隔島，公車專用道設於快車道範圍內，為讓民眾可清楚辨識，交通局於公車專用道沿線路口的上下游車道，皆已繪設車種專用車道標線及公車專用道標字，並於重要路口設置門架式牌面提醒用路人注意，將持續檢討牌面完整性，避免用路人誤闖。
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