營造台中海岸生態林 今明一起植樹減碳

3月12日為植樹節，今天上午10點，台中市議員施志昌在大甲文昌祠後方公園，憑發票發放樹苗；今天下午1點半，立法院副院長蔡其昌在其蔡其昌清水服務處，發放樹苗。明天上午10點，林務局東勢林區管理處將在清水區高北加壓站園區辦理植樹暨贈苗活動，邀請民眾一起手植710株，共同營造海岸生態林。

今天上午10點，市議員施志昌舉辦「捐發票贈樹苗」的活動，民眾捐發票給華山基金會，即可換取樹苗，地點：大甲文昌祠後方公園（大甲區雁門路73號）；下午1點半，立法院副院長蔡其昌也舉辦植樹節發送樹苗活動，地點：蔡其昌清水服務處（台中市清水區中華路448號）。

東勢林管處表示，今年植樹月活動以「國土生態保育綠色網路、移除外來種」為主軸，植樹地點鄰近高美濕地，該處特別邀請專家學者現勘，選擇栽植適合當地環境的大葉山欖、瓊崖海棠、楝樹及朴樹共710株，並暫時保留部分外來種銀合歡作為防風庇護樹種，以保護新植樹苗，未來將於樹苗茁壯後再進行移除。

預計明天(12日)上午10點舉行贈苗活動，將贈送土肉桂、山櫻花、青剛櫟及台灣櫸等，以2023年1至3月紙本發票1張，可兌換1株樹苗，限兌換2株，贈完為止，所捐贈發票將轉贈社福團體。

東勢林管處提醒，今年使用環保紙漿盆盛裝樹苗，請民眾攜帶環保袋裝苗，自備環保杯，減少使用一次性塑膠容器。