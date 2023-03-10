快訊

經典賽Live／陳冠宇2保送再失分 五局義大利7:5領先中華

傳金門失聯上兵被陸救起 江啟臣：國軍問題大、總統應負責

經典賽Live／陳冠宇2保送再失分 五局義大利7:5領先中華

台中「疫想天開」創作展今登場 學童彩繪疫後生活

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕。圖／太平區公所提供
台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕。圖／太平區公所提供

台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕，展示30件木板油畫作品，展期至5月28日。校長湯正茂表示，學生發揮創意，將疫情的影響融入創作中，用色大膽，色彩繽紛，療癒人心又蘊含童趣，邀民眾共賞。

太平買菸場長期推動兒童美學教育，積極連結在地學校與文化資產，與太平區公所、太平國小共同舉辦這場創作展，由太平區公所今天上午舉辦開幕活動，由太平國小弦樂隊演出為活動拉開序幕，並安排學童行動劇及導覽解說作品，校方製作祈福書籤，邀嘉賓及學生們寫下祝福的話語懸掛樹上，盼撫慰人心，帶來滿滿正能量。

區長許貴芳說，太平買菸場從2018年開館至今，陸續邀請在地藝術創作家以及東平國小、長億高中國中部美術班、慈明高中廣告設計科以及太平國小等各校美術作品參展，藉以推廣在地藝文，展現各校美學教育成果。

許貴芳指出，此次作品內容除反映當前社會議題，也如實呈現疫情下兒童內心感受，如「天使與惡魔的戰鬥」、「不一樣的世界」等作品，孩子們將不可見的病毒具體化為惡魔，並期待著救世主與天使拯救人類，反映學龄兒童天使與惡魔、光明與黑暗等二元的思維模式，深具特色。

台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕。圖／太平區公所提供
台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕。圖／太平區公所提供
台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕。圖／太平區公所提供
台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕。圖／太平區公所提供

疫情 歷史建築

延伸閱讀

經典賽／凌晨3點起床看大谷打球 天使總仔：他看起來好興奮

經典賽／美國隊熱身第二戰完封天使 母隊投紅中楚奧特卻軟手

高美館「感動兔」特展 南台灣學生發掘家鄉色彩繪免

經典賽／山多瓦要對楚奧特復仇 天使教頭準備現場直擊

相關新聞

全國最低！盧秀燕：通勤月票299起 何欣純批：竟然沒台鐵

台中市交通局表示，為鼓勵市民多搭乘公共運輸工具，推出台中境內市民每人每月299元，非市民每人每月599元超優惠方案...

南投林管處換樹苗 這種植物打敗杜鵑成熱門樹種

南投林區管理處今天舉辦捐發票換樹苗活動，現場送出1萬2000株樹苗，其中「赤皮」樹因橡實形態小巧精緻且是低海拔少數可以種...

不用下山看牙醫了 南投仁愛鄉互助村牙醫醫療站今啟用

南投幅員廣闊，仁愛原民偏鄉互助村、新生村的鄉親要看牙醫，都需要到國姓或埔里，預約也通常要1至2星期，縣府在多方協調媒合下...

大雅中科公園「第三丘」閒置 1800萬元打造花絮丘

台中市潭雅神綠園道由軍方舊鐵道改建，終點「中科公園」保留三座人造山丘。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取利用山丘地形，陸續完成...

中台灣生活圈月票方案曝光 30天內台鐵、客運、捷運都能搭

交通部補助北中南生活圈通勤月票，台中市長盧秀燕今天公佈中台灣月票方案，彰投苗通勤到台中，非市民每月999元，市民699元...

南投市八卦山賞鷹季18日重啟 掃墓鳥與這習俗有關

南投市「橫山賞鷹觀光季」18日起至4月5日在南投市永興里賞鷹平台登場，南投市公所今天在橫山赤腳精靈餐廳舉辦「2023鷹緣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦