台中「疫想天開」創作展今登場 學童彩繪疫後生活
台中歷史建築太平買菸場「疫想天開，COVID-19的狂想曲」太平國小五年級學生藝術創作展今天熱鬧開幕，展示30件木板油畫作品，展期至5月28日。校長湯正茂表示，學生發揮創意，將疫情的影響融入創作中，用色大膽，色彩繽紛，療癒人心又蘊含童趣，邀民眾共賞。
太平買菸場長期推動兒童美學教育，積極連結在地學校與文化資產，與太平區公所、太平國小共同舉辦這場創作展，由太平區公所今天上午舉辦開幕活動，由太平國小弦樂隊演出為活動拉開序幕，並安排學童行動劇及導覽解說作品，校方製作祈福書籤，邀嘉賓及學生們寫下祝福的話語懸掛樹上，盼撫慰人心，帶來滿滿正能量。
區長許貴芳說，太平買菸場從2018年開館至今，陸續邀請在地藝術創作家以及東平國小、長億高中國中部美術班、慈明高中廣告設計科以及太平國小等各校美術作品參展，藉以推廣在地藝文，展現各校美學教育成果。
許貴芳指出，此次作品內容除反映當前社會議題，也如實呈現疫情下兒童內心感受，如「天使與惡魔的戰鬥」、「不一樣的世界」等作品，孩子們將不可見的病毒具體化為惡魔，並期待著救世主與天使拯救人類，反映學龄兒童天使與惡魔、光明與黑暗等二元的思維模式，深具特色。
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