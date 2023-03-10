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南投林管處換樹苗 這種植物打敗杜鵑成熱門樹種

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投林管處今天舉辦發票換苗木活動，民眾踴躍排隊領取樹苗。圖／南投林區管理處提供
南投林管處今天舉辦發票換苗木活動，民眾踴躍排隊領取樹苗。圖／南投林區管理處提供

南投林區管理處今天舉辦捐發票換樹苗活動，現場送出1萬2000株樹苗，其中「赤皮」樹因橡實形態小巧精緻且是低海拔少數可以種植的殼斗科樹種吸引民眾關注，不到20分鐘就被領取一空。

南投林管處今天換樹苗活動，吸引大批民眾排隊領苗，提供金毛杜鵑、山黃梔、桃金孃、厚葉石斑木、竹柏、赤皮及苗栗紫金牛等共計1萬2000株樹苗，七種苗木有觀花、賞果、耐陰或喜陽，每種都有特殊性，讓營造出適合住家的綠意生活。

林管處也邀請植樹達人教導民眾植樹訣竅，整地後掘穴取容器兩倍寬度、加深20公分的植穴，依序放入有機肥料、表土，修除過長的苗木根系，將苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，苗木成長過程中水分要充足，定期檢視家中樹木健康情形，適時進行換盆、除草、施肥及修剪，避免病蟲危害。

往年會開花的樹種，例如杜鵑、桂花是熱門樹種，但今年最熱門的樹種為赤皮，林管處表示，赤皮是台灣低海拔常見的殼斗科樹種，因木材可當槍托材料，戰爭時期被砍伐殆盡，現在已逐步復育，堅果為橢圓形有深淺交替的褐色線條，相當可愛，這次領取樹苗，有網友在臉書「殼斗科種子研究推廣」分享這項訊息，索取赤皮樹苗格外熱烈。

南投林管處長李政賢說，樹木透過光合作用將二氧化碳轉化成木材，達到固定二氧化碳的效果，簡稱為「固碳」。南投林管處15年來共新植1400公頃的森林，這些林木未來每年可吸收大氣中約1萬3700公噸的二氧化碳，達到減碳及緩解全球暖化。

殼斗科樹種「赤皮」，因為會結出可愛的橡實，成為植樹熱門樹種。圖／南投林區管理處提供
殼斗科樹種「赤皮」，因為會結出可愛的橡實，成為植樹熱門樹種。圖／南投林區管理處提供
會長出可愛橡實的「赤皮」，在20分鐘內被民眾領取一空。圖／南投林管處提供
會長出可愛橡實的「赤皮」，在20分鐘內被民眾領取一空。圖／南投林管處提供

南投 杜鵑

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