全國最低！盧秀燕：通勤月票299起 何欣純批：竟然沒台鐵

交通部補助北中南生活圈通勤月票，台中市長盧秀燕今天宣布中彰投苗交通套票方案，其中，台中市民市內通勤吃到飽最低299元；跨縣市通勤699元，全國最低。立委何欣純批評，299元方案運具竟然沒有包括台鐵，那山線、海線的台鐵通勤、通學族怎麼辦？看起來像是「台中捷運綠線月票」，不符合台中通勤通學族需求。

盧秀燕公布中台灣月票方案，彰投苗通勤到台中，非市民每月999元，市民699元，30天內可無限次搭乘公路客運、台鐵，加上捷運、市區公車、公共自行車吃到飽；台中市境內搭乘運具，捷運、市區公車、公共自行車都能搭，市民最便宜只要299元。

何欣純說，日前中彰投立委張廖萬堅、黃國書、林靜儀、莊競程、陳素月、黃秀芳、陳秀寳、羅美玲、蔡培慧等人在立法院共同提案，台中市區通學通勤月票價格應訂為299元，中彰投苗則訂為499元，而且包括捷運、台鐵、市區公車、國道客運、公共自行車等運具，並獲得通過。

何欣純說，台中市政府的提案，台中市民通學通勤月票、雖然訂為299元，但運具僅限捷運、市區公車、公共自行車三項，但台中包括山海屯市區非常遼闊，目前只有1條捷運、2條鐵路山海線，在台中市府提案中竟然沒有包括台鐵，那山線、海線需要台鐵通勤的市民該怎麼辦？這樣的方案看起來，好像只是「台中捷運綠線的月票」，不符合台中通勤通學所需要。