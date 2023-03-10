玉山國家公園山屋水情吃緊 山友登山先做好用水計畫

玉山國家公園管理處指出，水情吃緊，園區內16座山屋已有7座山屋蓄水桶、水塔無儲水，排雲山莊水量明顯減少，呼籲山友做好登山用水計畫，確認緊急取水處，避免無水可用。

玉山國家公園管理處今天發布新聞指出，水情不佳，冬季期間連日無降雨，園區16座山屋中，有7座山屋蓄水桶或水塔無水，需另前往溪邊或山林取水，排雲山莊水量已短缺，圓峰山屋蓄水桶已無儲水。

玉管處呼籲，入園登山山友應做好登山用水計畫，確認各宿營點緊急取水處，謹慎及酌量使用，避免遇到無水可用之險境。

玉管處指出，除山屋水情吃緊外，園區內的塔塔加遊憩區，公路旁邊都已設置簡易炊煮區，目前周邊森林底下已堆積許多易燃松針，步道上也布滿松脂，請遊客在簡易炊煮區使用炊具時，注意周邊環境及天候，避免不慎引起森林火災。